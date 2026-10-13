Il papà pestato rischia la gamba: a picchiarlo 10 studenti incensurati

Gli investigatori dovranno chiarire la sequenza degli eventi e verificare quanto accaduto prima che il mezzo pesante coinvolgesse il ferito

Sarebbero una decina i ragazzi coinvolti nel violento pestaggio avvenuto sabato sera in piazza Vanvitelli, nel quartiere Vomero, a Napoli. Otto di loro sarebbero già stati identificati nella giornata di ieri, mentre i carabinieri proseguono gli accertamenti per risalire agli altri presunti partecipanti.Gli investigatori stanno lavorando sulla comparazione dei filmati acquisiti dalle telecamere di videosorveglianza e dei contenuti circolati sui social network. Le indagini sono condotte dai militari dell’Arma sotto il coordinamento della Procura per i minorenni, con l’obiettivo di ricostruire le responsabilità individuali e chiarire ogni passaggio della vicenda.Secondo quanto riportato, i giovani coinvolti sarebbero provenienti da famiglie residenti nelle zone dei Camaldoli e dell’Arenella. Saranno gli accertamenti investigativi a stabilire il ruolo avuto da ciascuno nell’aggressione.Tutto sarebbe iniziato con l’aggressione alle due sorelleLa vicenda, secondo la ricostruzione finora emersa, avrebbe avuto origine in via Solimena. Qui due sorelle di 16 e 14 anni, accompagnate da una cuginetta, sarebbero state avvicinate e aggredite da due ragazze.Il contrasto avrebbe riguardato soprattutto la più grande delle adolescenti, con una delle presunte aggressore che avrebbe avuto una questione personale legata a un ragazzo della stessa età. Nel corso dell’episodio sarebbe arrivato anche un giovane in scooter, accusato di aver tirato i capelli alla sedicenne.L’episodio sarebbe durato pochi minuti. Dopo l’accaduto, le ragazze avrebbero raggiunto i genitori per raccontare quanto successo. Il padre, un cinquantenne residente all’Arenella, avrebbe quindi deciso di cercare il giovane che avrebbe aggredito la figlia, individuandolo successivamente in piazza Vanvitelli.L’intervento del padre e il pestaggio in piazza VanvitelliUna volta raggiunto il ragazzo, tra i due sarebbe nato un confronto. La dinamica esatta è ancora da chiarire: secondo le prime ricostruzioni, l’uomo potrebbe averlo schiaffeggiato prima che la discussione degenerasse.A quel punto sarebbe intervenuto un gruppo numeroso di giovani, che avrebbe circondato il cinquantenne e lo avrebbe colpito ripetutamente con calci e pugni. Un video diffuso sui canali social del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli documenterebbe alcuni momenti della violenza.Durante il pestaggio, l’uomo sarebbe finito sulla carreggiata, forse dopo essere stato spinto. Proprio in quel momento stava transitando un camion della raccolta dei rifiuti di Asìa, sotto le cui ruote è rimasta schiacciata una sua gamba.Le circostanze precise dell’investimento sono ancora oggetto di accertamento. Gli investigatori dovranno chiarire la sequenza degli eventi e verificare quanto accaduto prima che il mezzo pesante coinvolgesse il ferito.Il cinquantenne ancora ricoverato al CardarelliL’uomo è stato trasportato all’ospedale Cardarelli, dove i medici sono riusciti a salvargli la gamba grazie a un delicato intervento. Le sue condizioni, tuttavia, restano preoccupanti: dopo una reazione agli antibiotici, sarebbe tornato in prognosi riservata.Anche la figlia sedicenne avrebbe riportato conseguenze fisiche dopo l’aggressione iniziale. La ragazza è stata ricoverata all’ospedale Fatebenefratelli e, secondo quanto riferito dalla famiglia, avrebbe riportato lesioni al collo, tali da richiedere l’utilizzo di un collare per circa un mese.La madre delle due adolescenti avrebbe presentato denuncia per le percosse subite dalla figlia maggiore. Le indagini dovranno quindi fare luce sia sul primo episodio in via Solimena sia sulla successiva aggressione in piazza Vanvitelli.Il sindaco Manfredi: «Vicinanza alla famiglia»Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che insieme ad Asìa ha espresso solidarietà e vicinanza alla famiglia coinvolta.L’azienda responsabile del servizio di raccolta dei rifiuti ha assicurato la piena collaborazione con le autorità competenti per contribuire alla ricostruzione dell’incidente. Resta infatti da accertare nel dettaglio la dinamica dell’investimento e verificare eventuali responsabilità connesse al transito del mezzo.Anche il deputato Francesco Emilio Borrelli ha chiesto che venga ricostruita con precisione l’intera sequenza dei fatti, compreso il comportamento degli operatori di Asìa. Il parlamentare ha sottolineato la necessità di evitare conclusioni anticipate, ma di accertare ogni elemento utile alle indagini.Borrelli ha inoltre sollecitato un rafforzamento dei controlli nelle aree della movida, evidenziando come l’annuncio di nuove misure di sicurezza debba essere accompagnato da personale, mezzi e risorse adeguati.Il prefetto e i controlli nelle zone della movidaLa vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle aree frequentate dai giovani, compresa piazza Vanvitelli, già sottoposta a misure di controllo rafforzate attraverso l’istituzione di una cosiddetta zona rossa.Nel testo riportato sulla vicenda viene attribuita al prefetto una dichiarazione secondo cui queste aree non diventano luoghi immuni dai reati, ma l’intensificazione dei controlli può contribuire a ridurre gli episodi di violenza. Il riferimento territoriale indicato nella notizia, tuttavia, è da verificare, poiché l’episodio si è verificato a Napoli mentre il passaggio cita il prefetto di Bari.Il caso rilancia così la richiesta di una presenza più incisiva delle forze dell’ordine nei luoghi della vita notturna, dove contrasti tra gruppi di ragazzi possono degenerare rapidamente.Il primo soccorso prestato da un giovane medicoTra gli aspetti della vicenda c’è anche l’intervento di Francesco Fumo, medico specializzando in Ortopedia e Traumatologia alla Sapienza di Roma, che si trovava nella zona e ha prestato le prime cure al cinquantenne.Il medico ha raccontato di essersi avvicinato per verificare le condizioni dell’uomo, riscontrando che era cosciente e non presentava, a suo giudizio, segnali immediati di problemi cardiaci. Ha quindi cercato di tranquillizzarlo in attesa dei soccorsi.Un intervento che si è inserito nei momenti concitati successivi al pestaggio, mentre l’uomo necessitava di assistenza per le gravi lesioni riportate.Le indagini proseguono per identificare tutte le persone coinvolte, definire le responsabilità e chiarire come il cinquantenne sia finito sotto il camion. Al momento, le ricostruzioni restano al vaglio degli investigatori e le eventuali responsabilità dovranno essere accertate nelle sedi competenti.