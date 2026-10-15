Il papà pestato dal branco torna in sala operatoria

«Nessun messaggio, nessuna telefonata, neanche un minimo gesto di vicinanza e solidarietà verso di me o verso mia moglie», ha raccontato

Le ferite sul corpo, il dolore per le gravi lesioni riportate e l'attesa di un nuovo intervento chirurgico. Ma, accanto alla sofferenza fisica, c'è un'amarezza che Roberto, 48 anni, fatica ad accettare: il silenzio delle famiglie dei ragazzi coinvolti nell'aggressione di sabato notte a piazza Vanvitelli, nel quartiere Vomero di Napoli.L'uomo sarebbe stato brutalmente picchiato dopo essere intervenuto per difendere le figlie, di 12 e 16 anni, da un gruppo di giovani. Nel corso dei fatti sarebbe stato anche investito, riportando gravi lesioni alla gamba che hanno reso necessario il ricovero all'ospedale Cardarelli.Dal letto del nosocomio napoletano, in attesa di tornare in sala operatoria, il 48enne ha raccontato la propria amarezza al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, recatosi in ospedale per esprimergli vicinanza e solidarietà.«Nessun messaggio, nessuna telefonata»Roberto è apparso visibilmente provato, ma lucido nel ripercorrere quanto accaduto. A pesargli, oltre alle conseguenze dell'aggressione, è soprattutto l'assenza di qualsiasi gesto da parte dei genitori dei ragazzi coinvolti.«Nessun messaggio, nessuna telefonata, neanche un minimo gesto di vicinanza e solidarietà verso di me o verso mia moglie», ha raccontato durante l'intervista con Borrelli.Parole che restituiscono la delusione di un uomo costretto ad affrontare un percorso di cure dopo una notte di violenza. Roberto non nasconde la propria amarezza e sottolinea che, a suo avviso, anche le famiglie avrebbero potuto fare un passo per manifestare attenzione verso le conseguenze di quanto accaduto.«Quei ragazzi hanno sbagliato, ma il silenzio delle loro famiglie fa ancora più male», ha aggiunto.Il 48enne avrebbe sperato almeno in una telefonata, in una richiesta di informazioni sulle sue condizioni o in una parola di scuse. Un gesto che, secondo il suo racconto, non sarebbe arrivato né nei suoi confronti né verso la moglie.L'aggressione dopo l'intervento per difendere le figlieLa vicenda si è consumata sabato notte a piazza Vanvitelli, uno dei luoghi più frequentati del Vomero. Secondo quanto riferito, Roberto sarebbe intervenuto per difendere le due figlie, di 12 e 16 anni, in una situazione che ha coinvolto un gruppo di giovani.L'uomo sarebbe stato quindi aggredito e picchiato. Alla violenza si sarebbe aggiunto anche l'investimento, con conseguenze particolarmente gravi per una gamba.La ricostruzione completa dell'accaduto è ancora al vaglio degli investigatori. Le forze dell'ordine e la magistratura stanno lavorando per chiarire la dinamica dei fatti e definire le responsabilità dei singoli partecipanti al gruppo.In questa fase, gli accertamenti dovranno distinguere i comportamenti attribuibili a ciascuna delle persone coinvolte, ricostruendo con precisione le diverse fasi dell'episodio.Ricoverato al Cardarelli, attende un nuovo interventoLe condizioni di Roberto restano sotto osservazione medica. Il 48enne è ricoverato all'ospedale Cardarelli, dove si prepara ad affrontare un nuovo e delicato intervento chirurgico alla gamba, dopo le lesioni riportate durante l'aggressione e il successivo investimento.L'operazione rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso sanitario che l'uomo sta affrontando dopo la notte di violenza. Al momento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'esito atteso dell'intervento o sui tempi di recupero.La situazione resta dunque delicata, mentre Roberto deve fare i conti con il dolore fisico e con il peso emotivo di quanto accaduto.La visita di Francesco Emilio BorrelliLa visita del deputato Francesco Emilio Borrelli ha offerto al 48enne l'occasione per raccontare pubblicamente la propria esperienza e denunciare il senso di abbandono che dice di provare per la mancata vicinanza delle famiglie dei giovani coinvolti.Al centro del suo sfogo non c'è soltanto la violenza subita, ma anche l'aspettativa, rimasta delusa, che qualcuno si facesse avanti per chiedere scusa o almeno per informarsi sulle sue condizioni di salute.Intanto, proseguono le indagini per ricostruire l'accaduto e accertare le responsabilità individuali. Per Roberto, in attesa di entrare nuovamente in sala operatoria, resta un percorso difficile, segnato dalle conseguenze dell'aggressione e dalla delusione per quel silenzio che, come ha raccontato, continua a ferirlo.