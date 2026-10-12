Giornalista ferita alla testa allo stadio dopo il gol ospite

L’episodio si è verificato negli ultimi minuti della gara, in un momento particolarmente concitato sul piano sportivo

Una radiocronaca trasformata in pochi istanti in un’emergenza. È quanto accaduto a Giulianova, in provincia di Teramo, durante la partita di Serie D tra la formazione locale e l’Ancona. La giornalista Silvia Trillini, impegnata a raccontare l’incontro per l’emittente Tvrs, è rimasta ferita alla testa dopo che una paratia in vetro della tribuna stampa le è caduta addosso.Stando alla ricostruzione fornita dalla cronista e dal collega Ferdinando Vicini, alcuni tifosi del Giulianova avrebbero colpito ripetutamente la cabina radio con dei pugni, fino a provocare il cedimento della struttura. I due giornalisti, impegnati nella diretta, non sarebbero riusciti a intervenire in tempo per impedirne la caduta.Per Trillini si è reso necessario il trasferimento al pronto soccorso di Giulianova, dove è stata sottoposta alle valutazioni mediche per le lesioni riportate.La paratia di vetro cade sulla postazione dei giornalistiL’episodio si è verificato negli ultimi minuti della gara, in un momento particolarmente concitato sul piano sportivo. L’Ancona aveva appena segnato la seconda rete nei minuti di recupero del secondo tempo, consolidando la vittoria per 2-0 contro la formazione abruzzese.Proprio mentre Trillini seguiva l’azione per la radiocronaca di Tvrs, con un collegamento video trasmesso anche sulla pagina Facebook dell’emittente, la situazione è degenerata nella zona riservata alla stampa.Secondo quanto riferito dai due cronisti, i colpi inferti alla cabina radio avrebbero fatto cadere la protezione in vetro della tribuna. La paratia è finita addosso ai giornalisti, che in quel momento erano concentrati sul racconto della partita e non hanno avuto il tempo di bloccarla.Il collegamento video si è interrotto poco dopo l’accaduto, mentre nella postazione si vivevano attimi di forte tensione.La giornalista al pronto soccorso: «Mi è caduto addosso»A ricostruire quanto successo è stata la stessa Silvia Trillini, che ha raccontato l’episodio all’Ansa dopo essere arrivata in ospedale.La cronista ha riferito di essere stata colpita dalla struttura in vetro dopo l’ennesimo pugno sferrato da un tifoso del Giulianova contro la cabina. Le ferite alla testa hanno reso necessario il ricorso alle cure mediche e, secondo quanto dichiarato dalla giornalista, si prospettava la possibilità di applicare alcuni punti di sutura.Anche il collega Ferdinando Vicini ha contribuito a chiarire la dinamica dell’accaduto. In un filmato diffuso sui social, i due hanno spiegato di essere stati investiti dalla paratia mentre erano impegnati nella cronaca dell’incontro.Il loro racconto descrive una situazione improvvisa, nella quale la caduta della struttura non ha lasciato il tempo necessario per mettersi al riparo. L’aggressione, secondo la loro versione, sarebbe stata compiuta da alcuni sostenitori della squadra di casa.Il risultato passa in secondo pianoSul campo, l’Ancona ha conquistato la vittoria per 2-0, ma l’esito della partita è stato rapidamente oscurato dall’episodio avvenuto in tribuna stampa. La trasferta a Giulianova era stata vietata ai tifosi della formazione marchigiana, mentre la gara si è svolta con la presenza dei sostenitori locali.Quanto accaduto riporta l’attenzione sulle condizioni di sicurezza negli impianti sportivi e sulla tutela di chi lavora durante le partite. Giornalisti, operatori e addetti alla comunicazione devono poter svolgere il proprio compito senza essere esposti a comportamenti violenti o a rischi per la propria incolumità.Nel caso di Giulianova, la postazione radio è diventata teatro di un episodio che ha provocato il ferimento di una cronista durante una diretta. La ricostruzione disponibile si basa sul racconto dei due giornalisti, secondo i quali i colpi alla cabina avrebbero causato la caduta della paratia.La vicenda lascia così in secondo piano il risultato sportivo e concentra l’attenzione sull’aggressione denunciata dai cronisti e sulle conseguenze subite da Silvia Trillini, costretta a interrompere il proprio lavoro per ricevere assistenza sanitaria.