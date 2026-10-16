Frode da due milioni di euro nel commercio di pesce

Il denaro era stato nascosto in luoghi differenti, anche lontano dagli spazi normalmente utilizzati per la gestione delle attività commerciali

Un sistema fraudolento legato al commercio all’ingrosso di prodotti ittici, con un presunto giro d’affari illecito e ramificazioni in diverse province italiane. È quanto emerso da un’operazione condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, sotto il coordinamento della III Sezione “Criminalità Economica” della Procura della Repubblica partenopea.L’inchiesta ha portato all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo, firmato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, per un valore complessivo superiore a 17,6 milioni di euro. Il provvedimento riguarda 14 persone fisiche e giuridiche, indagate, a vario titolo, per presunti reati fiscali, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio e autoriciclaggio.Nel corso delle perquisizioni effettuate contestualmente ai sequestri, i finanzieri hanno inoltre rinvenuto quasi 2,2 milioni di euro in contanti, ritenuti dagli investigatori una parte dei profitti illeciti che sarebbero stati accumulati attraverso il presunto sistema fraudolento.Quasi due milioni nascosti in un’azienda ittica di MugnanoIl ritrovamento più consistente è avvenuto a Mugnano di Napoli, all’interno dei locali di un’azienda specializzata nel commercio all’ingrosso di prodotti ittici. Qui i militari hanno scoperto 1.973.380 euro in contanti, occultati in diversi punti della struttura.Il denaro era stato nascosto in luoghi differenti, anche lontano dagli spazi normalmente utilizzati per la gestione delle attività commerciali. Parte delle banconote si trovava sopra le celle frigorifere, in un soppalco; altre somme erano custodite nelle cassettiere degli uffici e persino negli armadietti destinati al personale negli spogliatoi.Un sistema di occultamento che ha richiesto verifiche approfondite durante le perquisizioni. Ulteriori quantitativi di denaro contante sono stati rinvenuti in altri immobili e locali commerciali sottoposti a controllo nell’ambito della stessa operazione.Secondo l’ipotesi investigativa, le somme sequestrate sarebbero riconducibili, almeno in parte, ai proventi delle attività illecite contestate. La loro provenienza e il collegamento con i reati ipotizzati saranno oggetto degli accertamenti previsti dal procedimento.Sequestrati 70 fabbricati, 11 terreni e beni di lussoIl provvedimento cautelare ha interessato un patrimonio articolato, composto da beni immobili, veicoli, oggetti preziosi, partecipazioni societarie e disponibilità finanziarie.Nel dettaglio, tra i beni sottoposti a sequestro figurano:70 fabbricati, tra cui appartamenti, garage e ville ancora in costruzione;11 terreni;2 automobili e 3 motocicli;4 orologi di lusso e diversi gioielli in oro;quote societarie;disponibilità presenti sui conti correnti bancari intestati agli indagati.Il valore complessivo dei beni sottoposti a vincolo cautelare supera i 17,6 milioni di euro. L’intervento mira a impedire la disponibilità dei patrimoni individuati nell’ambito dell’inchiesta, secondo quanto disposto dal decreto del gip.L’estensione del sequestro comprende quindi non soltanto liquidità e beni mobili, ma anche immobili e partecipazioni economiche che, secondo la ricostruzione investigativa, potrebbero essere collegati ai profitti delle attività contestate.L’ipotesi di un sistema fraudolento su scala interregionaleLe indagini, coordinate dalla Procura di Napoli e condotte dalla Guardia di Finanza, avrebbero ricostruito un’organizzazione operativa in più territori. Le province interessate sarebbero Napoli, Caserta, Avellino, Rimini e Milano, delineando una rete che, secondo gli investigatori, avrebbe superato i confini regionali.Al centro del presunto meccanismo ci sarebbe stato il commercio all’ingrosso di prodotti ittici, utilizzato come copertura per realizzare frodi fiscali e ottenere indebitamente finanziamenti bancari assistiti da garanzie pubbliche.Secondo le ipotesi investigative recepite nel provvedimento del gip, le somme ottenute attraverso queste operazioni sarebbero state successivamente riciclate o reimpiegate nell’acquisto di beni immobili e in altre attività imprenditoriali.La ricostruzione dovrà essere verificata nel corso del procedimento giudiziario. Gli accertamenti puntano a chiarire il funzionamento dei presunti schemi fraudolenti, i ruoli attribuiti ai singoli soggetti e i flussi finanziari che avrebbero collegato le attività commerciali ai patrimoni individuati.Le indagini della Procura e della Guardia di FinanzaL’operazione rappresenta un intervento di ampia portata sul piano patrimoniale, con un sequestro che supera i 17,6 milioni di euro e un consistente quantitativo di contanti rinvenuto durante le perquisizioni.Gli investigatori stanno ricostruendo i rapporti tra le persone fisiche e giuridiche coinvolte, la provenienza delle somme e l’eventuale collegamento tra le operazioni commerciali, i finanziamenti bancari e gli investimenti patrimoniali.Il procedimento riguarda, allo stato, ipotesi di reato contestate agli indagati: il sequestro preventivo non equivale a una condanna e le responsabilità individuali dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza.Resta il dato emerso dalle perquisizioni: quasi 2,2 milioni di euro in contanti, con la parte più consistente nascosta in un’azienda ittica di Mugnano, e un patrimonio di immobili, terreni, veicoli e beni preziosi sottoposto a vincolo cautelare nell’ambito di un’inchiesta che si estende tra più province italiane.