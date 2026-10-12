Ex assessore picchiato e gambizzato, poi gli bruciano l'auto

Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri, chiamati a ricostruire quanto accaduto nelle prime ore del mattino

Mattinata di paura sul litorale di Capaccio Paestum, dove un grave episodio di violenza ha richiesto l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine. Intorno alle 6:30, nella zona di Foce Sele, nei pressi del lido Mimosa, un uomo è stato trovato ferito sulla spiaggia, a breve distanza da un’automobile avvolta dalle fiamme. Il rogo ha raggiunto anche due strutture in legno appartenenti allo stabilimento balneare, rimaste completamente distrutte.Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri, chiamati a ricostruire quanto accaduto nelle prime ore del mattino e a fare luce sulle circostanze che avrebbero portato all’aggressione e all’incendio.Il ferito soccorso sulla spiaggiaL’uomo, un noto professionista della zona che in passato ha ricoperto anche l’incarico di assessore comunale, è stato trasportato presso l’ospedale di Eboli per ricevere le cure necessarie.Al momento del ritrovamento si trovava riverso sulla spiaggia, nelle vicinanze di una Citroën in fiamme. Secondo le prime informazioni, il ferito sarebbe rimasto coinvolto in una violenta lite con un’altra persona. Nel corso dello scontro, stando alla ricostruzione iniziale sottoposta alle verifiche degli investigatori, sarebbe stato picchiato e successivamente raggiunto da colpi d’arma da fuoco alle gambe.Si tratta di una dinamica ancora da accertare in ogni dettaglio. Gli investigatori stanno lavorando per verificare le circostanze dell’accaduto, raccogliere gli elementi utili e stabilire con precisione che cosa sia successo prima dell’arrivo dei soccorsi.L’auto incendiata e i danni allo stabilimentoDopo la presunta aggressione, la vicenda avrebbe assunto contorni ancora più gravi. L’automobile, secondo la prima ricostruzione, sarebbe stata cosparsa di benzina e poi incendiata.Le fiamme si sarebbero rapidamente propagate, raggiungendo due strutture in legno dello stabilimento balneare e provocandone la completa distruzione. Un incendio che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per evitare ulteriori conseguenze e mettere in sicurezza l’area interessata.Sul posto sono arrivati i pompieri del distaccamento di Agropoli, impegnati nelle operazioni di spegnimento. Presenti anche i sanitari della Croce Rossa, intervenuti con un’ambulanza e un’automedica per prestare assistenza all’uomo ferito e consentirne il trasferimento in ospedale.Indagini dei carabinieri per ricostruire l’accadutoLe indagini sono affidate ai carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, diretti dal maresciallo Valentino Romano, con il coordinamento della Compagnia di Agropoli, guidata dal capitano Guido Carlo Decugis.Gli accertamenti dovranno chiarire i diversi aspetti dell’episodio: dalla dinamica della lite alle modalità dell’aggressione, fino alle circostanze in cui l’automobile è stata incendiata e il fuoco si è esteso alle strutture dello stabilimento.Resta inoltre da individuare il presunto responsabile e da stabilire quale sia stato il movente alla base della violenza. Gli investigatori stanno lavorando per ricomporre la sequenza dei fatti e verificare la prima ricostruzione, mentre l’episodio ha provocato ingenti danni materiali nell’area del litorale.Le cause dell’accaduto e le eventuali responsabilità dovranno essere definite attraverso gli approfondimenti investigativi. Per ora, il quadro resta quello di un uomo ferito, un’auto distrutta dalle fiamme e due strutture balneari completamente danneggiate in un episodio sul quale i carabinieri continuano a indagare.