Esce dal carcere per lavorare ma non torna più

il giovane era stato arrestato il 13 febbraio 2024 ed è accusato di rapina in concorso e tentato omicidio

Sono in corso le ricerche di un detenuto che non ha fatto rientro nel carcere di Carinola, in provincia di Caserta, dopo essere uscito nella mattinata di oggi per recarsi al lavoro presso una colonia agricola collegata all’istituto penitenziario.L’allarme è scattato dopo aver constatato il mancato rientro del giovane. Da questo pomeriggio sono impegnate nelle operazioni la polizia penitenziaria e le altre forze dell’ordine, al lavoro per rintracciarlo e chiarire quanto accaduto.Il mancato rientro dopo l’attività lavorativaIl detenuto era stato autorizzato a uscire per svolgere un’attività lavorativa nella colonia agricola. Al termine della giornata, tuttavia, non sarebbe tornato in carcere, facendo scattare le procedure di ricerca.Secondo le informazioni disponibili, il giovane era stato arrestato il 13 febbraio 2024 ed è accusato di rapina in concorso e tentato omicidio. La data prevista per la fine della pena era fissata al 31 maggio 2029.Le ricerche sono in corso per individuare il detenuto. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle circostanze del mancato rientro.L’Uspp: «A Carinola mancano 40 agenti»La vicenda ha riacceso l’attenzione sulle condizioni operative del personale penitenziario. A intervenire sono stati Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio, rispettivamente presidente e segretario regionale dell’Uspp, che hanno sottolineato l’importanza del lavoro svolto dagli agenti per la sicurezza collettiva e per il funzionamento degli istituti di pena.Secondo i due rappresentanti sindacali, le responsabilità affidate alla polizia penitenziaria devono essere accompagnate da risorse adeguate, un numero sufficiente di operatori e disposizioni operative chiare.Moretti e Auricchio hanno inoltre evidenziato una criticità che, a loro giudizio, si trascina da tempo nel carcere casertano: la carenza di personale.La richiesta di rafforzare il personaleNella loro presa di posizione, i rappresentanti dell’Uspp hanno ribadito che gli agenti non dovrebbero essere lasciati soli ad affrontare situazioni operative complesse. Per questo hanno chiesto un rafforzamento dell’organico dell’istituto di Carinola, sostenendo che all’appello mancherebbero circa 40 unità.Le ricerche del detenuto proseguono, mentre resta aperta la questione delle risorse disponibili per garantire la gestione quotidiana delle attività carcerarie e dei servizi connessi.