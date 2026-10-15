Ecco l'ottobrata, poi il clima diventa rigido

Una fase destinata però a interrompersi nel corso del fine settimana

L’Italia si prepara a vivere ancora qualche giornata all’insegna del tempo stabile e delle temperature insolitamente elevate per il periodo. L’anticiclone, tornato a espandersi sul Mediterraneo centrale dall’Europa occidentale, continuerà a garantire condizioni prevalentemente soleggiate, con poche precipitazioni e valori termici superiori alle medie stagionali.Una fase destinata però a interrompersi nel corso del fine settimana. Secondo le previsioni di 3bmeteo, domenica 18 ottobre potrebbe segnare un cambio di scenario, con l’arrivo di una perturbazione organizzata e un vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa. Le prime aree a fare i conti con il peggioramento saranno quelle settentrionali, ma le piogge raggiungeranno anche alcuni settori del Centro e del Sud.Fino a venerdì prevalgono sole e temperature mitiAlmeno fino a venerdì 16 ottobre, il tempo resterà stabile su gran parte della Penisola. I cieli saranno prevalentemente sereni o attraversati da nubi alte e stratificate, senza particolari conseguenze sul quadro meteorologico.Le velature potranno rendere il cielo meno limpido in alcuni momenti della giornata, ma il sole continuerà a essere protagonista in molte regioni. Le condizioni atmosferiche rimarranno generalmente tranquille, mentre nelle ore più fredde del mattino non si esclude la formazione di foschie isolate e nubi basse, soprattutto nelle vallate del Centro e lungo il basso versante tirrenico.Si tratta, dunque, di una parentesi ancora caratterizzata da un clima più simile a quello di una fase mite di inizio autunno che a quello atteso nella seconda metà di ottobre.Sardegna e Toscana tra le regioni più caldeA rendere particolare questa fase sono soprattutto le temperature, destinate a mantenersi sopra i valori tipici del periodo. I picchi più elevati sono attesi in Sardegna e in Toscana.Nelle aree interne della Sardegna, in particolare, le massime potranno raggiungere i 27-28 gradi. Valori decisamente miti per la stagione, che confermano la presenza di una massa d’aria relativamente calda sull’Italia.Anche in altre zone del Paese il clima resterà gradevole durante le ore centrali della giornata, sebbene le temperature possano risultare più contenute nelle aree interessate da nuvolosità o foschie.Questa situazione non è però destinata a durare a lungo. L’indebolimento dell’anticiclone aprirà progressivamente la strada a correnti più instabili, con effetti più evidenti a partire da domenica.Domenica 18 ottobre arriva la perturbazioneIl cambiamento più significativo è atteso per domenica 18 ottobre. I modelli previsionali citati da 3bmeteo indicano la discesa di un profondo vortice ciclonico dal Nord Europa verso la Francia, movimento che contribuirà a indebolire ulteriormente l’alta pressione sul Mediterraneo.La perturbazione associata raggiungerà l’Italia portando un peggioramento più organizzato rispetto alle giornate precedenti. Le prime ore della giornata potrebbero già essere caratterizzate da precipitazioni diffuse in alcune zone del Nordovest e dell’alto Piemonte.Tra i territori maggiormente esposti figurano anche la Liguria, dove i rovesci potrebbero localmente risultare intensi, e la Toscana centro-settentrionale.Il passaggio perturbato potrebbe quindi segnare la fine della lunga parentesi stabile, riportando condizioni meteorologiche più tipicamente autunnali in diverse aree del Paese.Piogge anche al Sud, Scirocco in rinforzoIl peggioramento non riguarderà soltanto il Settentrione. Le previsioni indicano precipitazioni intermittenti anche sulla Calabria ionica e sulla Sicilia orientale, dove l’instabilità sarà accompagnata da un sensibile rinforzo dei venti di Scirocco.Le correnti meridionali potranno contribuire ad alimentare le precipitazioni sui settori esposti, mentre sul resto del territorio nazionale la situazione si presenterà più variabile.In particolare, lungo il versante adriatico sono attese schiarite più ampie, con condizioni meno perturbate rispetto alle aree interessate direttamente dal passaggio della perturbazione.La distribuzione delle piogge sarà quindi irregolare: il maltempo potrebbe insistere maggiormente su alcune zone del Nordovest e sui settori indicati del Sud, mentre altrove si alterneranno nuvole e spazi soleggiati.In arrivo anche un calo delle temperatureOltre alle precipitazioni, il passaggio della perturbazione porterà un cambiamento anche sul fronte termico. Per domenica è infatti previsto un deciso calo delle temperature, destinato a manifestarsi inizialmente sulle regioni settentrionali.Dopo giornate caratterizzate da valori superiori alle medie stagionali, l’ingresso di masse d’aria più fresche contribuirà a riportare il clima su livelli più consoni al periodo autunnale.Il contrasto con il tepore dei giorni precedenti potrebbe risultare particolarmente evidente nelle zone che registreranno le maggiori diminuzioni delle massime.Per ora, dunque, il sole e il clima mite continueranno a dominare la scena fino a venerdì, con condizioni ancora relativamente stabili nella giornata di sabato. La svolta è attesa domenica 18 ottobre, quando piogge, venti più sostenuti e temperature in diminuzione potrebbero ridisegnare il quadro meteorologico italiano.Le previsioni potranno essere aggiornate con l'avvicinarsi del peggioramento, soprattutto per quanto riguarda la distribuzione e l’intensità delle precipitazioni.