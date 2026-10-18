Diplomi falsi, già 56 licenziamenti

oltre al possibile vantaggio ottenuto nelle graduatorie, può essere chiamato in causa anche il danno arrecato alle finanze pubbliche

La lotta ai cosiddetti “furbetti dei diplomi” entra in una fase decisiva. Le verifiche sui titoli utilizzati per accedere agli incarichi nella scuola pubblica stanno facendo emergere presunte falsificazioni, qualifiche irregolari e procedure che avrebbero consentito ad alcuni candidati di ottenere punteggi e supplenze senza possedere i requisiti dichiarati.Il bilancio, secondo quanto si apprende, conta già 56 licenziamenti tra collaboratori scolastici e docenti, compresi insegnanti di sostegno con certificazioni sospettate di essere false. Le verifiche si intrecciano con diversi filoni investigativi, che interessano le Procure di Brescia, Verona, Venezia e Como.La vicenda coinvolge anche il Salernitano, dove alle inchieste sui titoli sospetti si aggiungono i provvedimenti adottati nei confronti di alcune scuole paritarie e le intimidazioni denunciate da autorità impegnate nel contrasto alle irregolarità.Il diploma falso da Castellabate e la condanna della Corte dei ContiUno dei casi più significativi riguarda un aspirante collaboratore scolastico legato a Castellabate, nel Cilento, che avrebbe presentato un diploma di operatore dei servizi per la ristorazione con il voto di 100/100, apparentemente conseguito il 27 agosto 2013 in un istituto del territorio salernitano.Quel titolo gli avrebbe permesso di inserirsi nelle graduatorie e ottenere supplenze in alcune scuole della provincia di Brescia. Gli accertamenti hanno però fatto emergere anomalie decisive: la sessione straordinaria d’esame indicata nella documentazione non si sarebbe mai svolta e i docenti riportati nei verbali, compreso il coordinatore didattico, avrebbero disconosciuto le firme.La vicenda è arrivata davanti alla Corte dei Conti della Lombardia, che con la sentenza numero 147/2026, depositata il 2 ottobre, ha condannato l’uomo a restituire al Ministero dell’Istruzione e del Merito 15.920,38 euro.Il caso mette in evidenza le conseguenze economiche delle irregolarità nei titoli di accesso al pubblico impiego: oltre al possibile vantaggio ottenuto nelle graduatorie, può essere chiamato in causa anche il danno arrecato alle finanze pubbliche.Licenziamenti e indagini: nel mirino titoli e certificazioniIl fenomeno non riguarda soltanto i collaboratori scolastici. Tra le posizioni sottoposte a verifica figurano anche docenti, compresi quelli di sostegno, che avrebbero utilizzato certificazioni contestate per ottenere punteggi aggiuntivi o incarichi.Le presunte irregolarità avrebbero penalizzato i candidati in possesso di titoli regolari, alterando le graduatorie e incidendo sulle procedure di reclutamento. I controlli puntano quindi a verificare sia l’autenticità della documentazione presentata, sia le responsabilità di chi avrebbe eventualmente prodotto o rilasciato attestazioni non valide.L’obiettivo della stretta ministeriale è intervenire su entrambi i fronti: chi mette in circolazione titoli irregolari e chi li utilizza per ottenere incarichi nella scuola pubblica. Le responsabilità individuali dovranno naturalmente essere accertate nelle sedi competenti.Le intimidazioni alle autorità impegnate nelle indaginiIl contrasto al mercato dei titoli facili si sviluppa in un contesto segnato anche da episodi preoccupanti. Dopo il proiettile e la lettera minatoria indirizzati al ministro lo scorso settembre, intimidazioni analoghe avrebbero raggiunto il procuratore aggiunto di Nocera Inferiore e altre autorità impegnate nelle indagini.Episodi che aggiungono un ulteriore elemento di tensione a una vicenda già complessa, nella quale si intrecciano verifiche amministrative, procedimenti giudiziari e provvedimenti nei confronti degli istituti scolastici.La linea del Ministero punta a rafforzare i controlli e a ripristinare il rispetto delle regole nell’accesso agli incarichi pubblici, con particolare attenzione agli istituti che rilasciano diplomi e certificazioni utilizzati per partecipare alle selezioni.Scuole paritarie, in Campania 7mila iscritti in menoI dati relativi alle scuole paritarie mostrano una contrazione significativa in Campania nel periodo interessato dall’intensificazione delle verifiche. Gli iscritti sarebbero passati da 33.900 nell’anno scolastico 2023/24 a 26.900 nel 2026, con una diminuzione di 7mila unità.In calo anche i diplomati interni, scesi da 19.300 a 15.300, e quelli esterni, passati da 1.205 a 922. L’andamento si registra nel periodo in cui sono stati rafforzati gli accertamenti, anche attraverso le misure previste dal decreto-legge 45 del 2025, convertito nella legge 79/2025.Il quadro del Salernitano, tuttavia, presenta una dinamica diversa. Nelle scuole paritarie della provincia i frequentanti sarebbero aumentati da 9.250 a 10.218 e i diplomati interni da 5.703 a 6.319. Al contrario, i diplomati esterni sarebbero diminuiti da 378 a 216.Sono numeri che richiedono ulteriori verifiche e un’attenta lettura, anche alla luce dei provvedimenti già adottati sul territorio.Revocata la parità a sei istituti tra Nocera e PaganiNel Salernitano il Ministero ha già revocato la parità scolastica a sei istituti privati tra Nocera Inferiore e Pagani, contestando il mancato rispetto dei requisiti previsti dalla legge.Il provvedimento si inserisce nella strategia di controllo delle scuole paritarie, chiamate a garantire standard e procedure conformi alle disposizioni vigenti. La verifica dei requisiti degli istituti rappresenta infatti un passaggio essenziale per assicurare l’affidabilità dei percorsi scolastici e dei titoli rilasciati.La stretta sui diplomi facili mira così a colpire un sistema di presunte irregolarità che può danneggiare tanto i candidati regolarmente qualificati quanto la credibilità dell’intero comparto dell’istruzione. Tra licenziamenti, condanne contabili, indagini e revoche della parità, il Salernitano resta uno dei territori sotto osservazione, mentre proseguono gli accertamenti per distinguere le responsabilità e garantire il rispetto delle regole.