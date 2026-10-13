Detenuto prende a pugni agente che gli notifica l'atto

Il sindacato sollecita la direzione del carcere e il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria ad avviare le procedure necessarie per il trasferimento del detenuto coinvolto

Un’operazione di routine si è trasformata in un episodio di violenza all’interno della casa circondariale di Fuorni, a Salerno. Un agente della polizia penitenziaria, impegnato nell’ufficio Matricola per notificare un provvedimento a un detenuto, sarebbe stato aggredito e colpito violentemente al volto.Per il poliziotto si è resa necessaria una valutazione sanitaria, con una prognosi di sette giorni. L’episodio riaccende le preoccupazioni sulle condizioni di sicurezza del personale che lavora nell’istituto salernitano, dove negli ultimi mesi si sono verificati altri momenti di tensione e aggressioni.La denuncia del Sappe: chiesto il trasferimento del detenutoA rendere noto l’accaduto è il Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe), attraverso la segretaria regionale per la Campania, Tiziana Guacci, e la vicesegretaria regionale Marianna Argenio.Il sindacato sollecita la direzione del carcere e il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria ad avviare le procedure necessarie per il trasferimento del detenuto coinvolto.Argenio definisce l’episodio grave e inaccettabile, sottolineando come gli agenti siano esposti a rischi anche durante attività amministrative che dovrebbero svolgersi in condizioni di sicurezza. Per il sindacato, la tutela degli operatori non può essere limitata ai momenti di intervento operativo, ma deve riguardare ogni aspetto del servizio quotidiano.Il richiamo alle disposizioni disciplinariNella sua presa di posizione, il Sappe richiama due circolari del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria emanate nel 2023. La prima riguarda l’obbligo di redigere il rapporto disciplinare e avviare il relativo procedimento in presenza di un’infrazione; la seconda disciplina le richieste di trasferimento in caso di gravi aggressioni al personale, quando venga accertata l’incompatibilità del detenuto con la permanenza nell’istituto.Secondo Argenio, è necessario che gli strumenti previsti dall’amministrazione vengano attivati tempestivamente, evitando ritardi o sottovalutazioni. La richiesta del sindacato è quindi duplice: garantire adeguata tutela all’agente ferito e adottare i provvedimenti ritenuti necessari per prevenire nuovi episodi.Gli altri episodi che hanno interessato il carcereL’aggressione all’ufficio Matricola arriva a pochi giorni da un’altra situazione critica verificatasi nel reparto femminile, dove due detenute erano state protagoniste di una colluttazione che avrebbe potuto coinvolgere anche altre reclusе.Nei mesi precedenti si erano registrati ulteriori episodi. Un agente era rimasto ferito durante un intervento nei confronti di un detenuto con problematiche psichiatriche; in un’altra circostanza, durante una perquisizione, un recluso avrebbe colpito il comandante del reparto e un altro poliziotto.A settembre, inoltre, un incendio appiccato da un detenuto nella propria cella aveva provocato l’intossicazione di quattro reclusi e due agenti.Una successione di fatti che alimenta le richieste di interventi strutturali e organizzativi per migliorare le condizioni di lavoro e la gestione della sicurezza all’interno della struttura.Sovraffollamento e carenza di personale tra le criticitàTra i problemi indicati dal sindacato figurano soprattutto il sovraffollamento e la carenza di personale. Secondo i dati riportati nella denuncia del Sappe, nel carcere di Fuorni sarebbero presenti circa 600 detenuti, a fronte di una capienza tollerabile indicata in circa 400 posti.A queste difficoltà si aggiungono i tentativi di introdurre illegalmente droga e telefoni cellulari all’interno dell’istituto, anche attraverso l’impiego di droni e lanci dall’esterno.Un insieme di criticità che, secondo il sindacato, rende indispensabile rafforzare le misure di prevenzione e assicurare condizioni operative adeguate agli agenti penitenziari.«La violenza non può diventare un rischio ordinario»Nel concludere la propria denuncia, Marianna Argenio ribadisce la necessità di una risposta concreta da parte dell’amministrazione penitenziaria. Il sindacato chiede che l’aggressione venga affrontata attraverso gli strumenti previsti e che siano adottate misure efficaci per proteggere il personale.Il caso di Fuorni riporta così in primo piano il tema della sicurezza nelle carceri, dove le difficoltà legate alla gestione dei detenuti e alle risorse disponibili si intrecciano con la necessità di garantire l’incolumità di chi opera quotidianamente negli istituti.