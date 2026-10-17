Crolla soffitto all'ospedale di Nocera

la direzione sanitaria ha disposto una serie di controlli nelle altre tre sale

Momenti di preoccupazione all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove una porzione di controsoffitto è crollata all’interno di una sala operatoria.L’episodio si è verificato nel blocco operatorio situato al quarto piano della struttura sanitaria. Fortunatamente, al momento del cedimento non erano in corso interventi chirurgici e non si registrano feriti.L’accaduto ha comunque fatto scattare le verifiche sulla sicurezza degli ambienti, per accertare le condizioni dei locali e valutare l’eventuale presenza di ulteriori criticità.Verifiche in tutte le sale operatorieSubito dopo il crollo, la direzione sanitaria ha disposto una serie di controlli nelle altre tre sale che compongono il blocco operatorio.L’obiettivo è stato verificare lo stato delle strutture e individuare eventuali rischi prima di consentire la prosecuzione delle attività chirurgiche negli ambienti interessati.Al termine delle verifiche, è stata presa la decisione di chiudere temporaneamente tre delle quattro sale operatorie disponibili.Una sola sala resta attiva per le emergenzePer garantire comunque una risposta alle necessità sanitarie urgenti, la direzione ha stabilito di mantenere operativa una sola sala, destinata a far fronte alle emergenze.La riduzione della capacità del blocco operatorio potrebbe avere ripercussioni sull’organizzazione dell’attività chirurgica, in attesa di ulteriori valutazioni sulle condizioni degli ambienti e sulle possibilità di ripristino delle sale chiuse.Restano da chiarire le cause del cedimento e i tempi necessari per consentire la riapertura degli spazi non utilizzabili. La priorità è ora verificare la sicurezza dei locali e garantire la continuità dell’assistenza senza esporre pazienti e personale a rischi.