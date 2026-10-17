Corpo senza vita rinvenuto in un condominio

Gli accertamenti all’interno dell’appartamento potrebbero contribuire a ricostruire il contesto in cui è maturato il decesso

È ancora avvolta nel mistero la morte di un anziano il cui corpo è stato ritrovato nei giorni scorsi all’interno di un condominio nella zona di Lido Lago, alla periferia di Battipaglia.La vicenda è al centro degli accertamenti delle forze dell’ordine, impegnate a ricostruire quanto accaduto e a chiarire le circostanze che hanno portato al decesso. Al momento, gli elementi disponibili non consentono di delineare con certezza la dinamica dei fatti.Sequestrato l’appartamento in cui vivevaNell’ambito delle attività investigative, dopo aver effettuato una perquisizione, gli investigatori hanno disposto il sequestro dell’abitazione in cui l’uomo viveva.Il provvedimento consentirà di preservare l’immobile e di svolgere ulteriori verifiche alla ricerca di eventuali elementi utili all’inchiesta. Gli accertamenti all’interno dell’appartamento potrebbero contribuire a ricostruire il contesto in cui è maturato il decesso.Gli accertamenti per ricostruire gli ultimi giorniL’attenzione degli investigatori è concentrata sulle circostanze della morte e sugli ultimi giorni di vita dell’anziano. L’obiettivo è raccogliere informazioni e riscontri che possano aiutare a chiarire la vicenda.Le indagini proseguono per verificare ogni elemento utile e ricostruire con precisione quanto avvenuto. Restano da chiarire diversi aspetti del caso, mentre gli accertamenti delle forze dell’ordine continuano a fare luce su una vicenda ancora senza risposte definitive.