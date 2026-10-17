Con lo scooter contro il bus, muore a 15 anni

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dello scontro, né sulle eventuali responsabilità

Tragedia questa mattina a Pontecagnano, dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo Corso Umberto.Per cause ancora in corso di accertamento, lo scooter sul quale viaggiava il giovane si è scontrato con un autobus. L’impatto è stato fatale per il quindicenne alla guida del ciclomotore, che è deceduto.La notizia ha rapidamente raggiunto la comunità locale, suscitando profondo sgomento per la morte di un ragazzo così giovane.Soccorsi e forze dell’ordine sul postoSubito dopo l’incidente sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, impegnati negli accertamenti necessari a ricostruire quanto accaduto.Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dello scontro, né sulle eventuali responsabilità. Saranno le verifiche delle autorità a chiarire la dinamica dell’incidente e le cause che hanno portato alla collisione tra i due mezzi.Una comunità sotto shockLa morte del quindicenne ha scosso Pontecagnano, dove la notizia si è diffusa nei minuti successivi all’incidente.Restano ancora molti interrogativi su quanto accaduto in Corso Umberto. Gli accertamenti proseguiranno per stabilire con precisione la sequenza degli eventi che hanno trasformato una mattinata in una tragedia.La comunità attende ora risposte sulle circostanze dello schianto, mentre resta il dolore per la perdita di una vita così giovane.