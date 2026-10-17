Chiuso centro massaggi abusivo e sequestrati cosmetici nocivi

L’ispezione è stata effettuata dai Carabinieri del NAS con la collaborazione del personale dell’ASL e della Polizia Municipale

Irregolarità nel settore estetico sono emerse nel corso di una serie di controlli condotti dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Salerno in diverse attività delle province di Avellino e Salerno.L’attenzione dei militari si è concentrata sul rispetto delle autorizzazioni previste per l’esercizio delle attività e sulle condizioni igienico-sanitarie dei locali destinati ad accogliere i clienti.Nel corso delle verifiche, nell’Avellinese è stato ispezionato un centro massaggi che, secondo quanto accertato, operava senza le necessarie autorizzazioni e in ambienti privi dei requisiti igienico-sanitari richiesti.Attività senza SCIA e locali non idoneiL’ispezione è stata effettuata dai Carabinieri del NAS con la collaborazione del personale dell’ASL e della Polizia Municipale.Durante i controlli è emerso che il centro massaggi era privo della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e di qualsiasi altro titolo abilitativo necessario per operare regolarmente.A queste irregolarità si sono aggiunte le condizioni dei locali: l’attività veniva infatti svolta in un seminterrato risultato sprovvisto dei requisiti igienico-sanitari necessari.Le carenze riscontrate hanno portato all’intervento dell’autorità competente, chiamata ad adottare i provvedimenti necessari per impedire la prosecuzione dell’attività in quelle condizioni.Ordinata la cessazione immediataAlla luce delle criticità emerse, è stata emessa un’ordinanza che dispone la cessazione immediata dell’attività, con il divieto di proseguirla.Il valore della struttura interdetta è stato stimato in circa 100mila euro.L’intervento rientra nella più ampia attività di vigilanza svolta dai Carabinieri del NAS per verificare la regolarità degli esercizi e la tutela della salute dei cittadini, con particolare attenzione ai locali in cui vengono offerti servizi alla persona.I controlli nelle province di Avellino e Salerno hanno permesso di individuare diverse irregolarità nel comparto estetico. Nel caso del centro massaggi dell’Avellinese, l’assenza delle autorizzazioni e le carenze igienico-sanitarie hanno determinato il provvedimento di chiusura immediata.