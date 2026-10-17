Chiusa la cornetteria "Il Ciottolo" per carenze igieniche e irregolarità

Gli accertamenti condotti dal NIL hanno fatto emergere diverse irregolarità relative alla sicurezza sul lavoro e alla tutela dei dipendenti

Cinque lavoratori impiegati in nero su un totale di tredici presenti al momento dell’ispezione. È quanto emerso dai controlli effettuati dai Carabinieri in una nota cornetteria di via Amerigo Vespucci, a Napoli, nell’ambito di un servizio a largo raggio dedicato alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità nella zona della movida.L’intervento si è svolto durante una serie di operazioni proseguite fino alle prime ore del mattino, con verifiche mirate non soltanto alla sicurezza del territorio, ma anche al rispetto delle norme in materia di lavoro e tutela sanitaria.Ispezione con il Nucleo Ispettorato del LavoroI militari del Gruppo di Napoli hanno effettuato l’ispezione nell’esercizio commerciale ai civici 90, 91 e 92 di via Amerigo Vespucci, con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Napoli.Gli accertamenti condotti dal NIL hanno fatto emergere diverse irregolarità relative alla sicurezza sul lavoro e alla tutela dei dipendenti. In particolare, cinque dei tredici lavoratori presenti durante il controllo sono risultati impiegati senza regolare contratto.La verifica ha quindi portato alla contestazione di più violazioni della normativa sul lavoro, con conseguenze amministrative e provvedimenti nei confronti dell’attività.Maxi-sanzioni per 19.500 euro e attività sospesaPer le irregolarità riscontrate sono state contestate cinque violazioni amministrative. Le maxi-sanzioni previste per l’impiego di lavoratori in nero ammontano complessivamente a 19.500 euro.Oltre alle sanzioni economiche, è stato disposto il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, una misura che interviene nei casi previsti dalla normativa a fronte di determinate violazioni in materia di lavoro e sicurezza.L’ispezione ha dunque evidenziato criticità che riguardano sia la regolarità dei rapporti di lavoro sia il rispetto degli obblighi imposti alle imprese per garantire condizioni lavorative conformi alle disposizioni vigenti.Denunciato il titolare per violazioni sulla sicurezzaAl termine degli accertamenti, il titolare dell’impresa, un uomo nato nel 1966, è stato denunciato per presunte violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.La denuncia si inserisce nel quadro delle verifiche condotte dai militari e dagli specialisti intervenuti nell’esercizio commerciale. Saranno gli eventuali successivi procedimenti a chiarire le responsabilità relative alle contestazioni formulate.Controlli a largo raggio nella movida napoletanaL’ispezione rientra in un più ampio servizio dei Carabinieri sul territorio della movida napoletana, volto a contrastare l’illegalità diffusa e a verificare il rispetto delle regole da parte delle attività commerciali.L’operazione ha coinvolto diverse articolazioni dell’Arma, con competenze specifiche in materia di lavoro e sicurezza alimentare e sanitaria.Il controllo della cornetteria di via Amerigo Vespucci ha portato alla luce un quadro di irregolarità che ha determinato sanzioni per 19.500 euro, la sospensione dell’attività e la denuncia del titolare. Le verifiche sul territorio proseguono con l’obiettivo di tutelare i lavoratori, garantire il rispetto delle norme e assicurare condizioni di sicurezza nelle attività aperte al pubblico.