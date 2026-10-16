Chiudono scuole a Napoli, l'elenco del 2027

La decisione è contenuta nel nuovo Piano di dimensionamento della rete scolastica approvato dalla giunta

Tre plessi scolastici di Napoli sono destinati alla chiusura a partire da settembre 2027, in vista dell’anno scolastico 2027-2028. Si tratta di sedi di scuole primarie e secondarie di primo grado per le quali, secondo quanto emerso dalle valutazioni del Comune, non sarebbero arrivate iscrizioni sufficienti a giustificarne il mantenimento.La decisione è contenuta nel nuovo Piano di dimensionamento della rete scolastica approvato dalla giunta guidata dal sindaco Gaetano Manfredi con la delibera numero 448 del 9 ottobre. A riferire i dettagli del provvedimento è Fanpage.it.L’intervento riguarda esclusivamente alcuni plessi, cioè singoli edifici o sedi distaccate appartenenti a istituti comprensivi già esistenti. Non è previsto, invece, un ridimensionamento del numero complessivo delle autonomie scolastiche cittadine: gli istituti dotati di un proprio dirigente scolastico e di un direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga) resteranno invariati.I tre plessi interessati dalla chiusuraNell’elenco trasmesso all’assessorato all’Istruzione e alle Famiglie il primo ottobre sono indicate tre sedi, situate nei quartieri di Poggioreale e Soccavo.A Poggioreale è prevista la dismissione di due plessi dell’Istituto comprensivo 76 “F. Mastriani – R. Bonghi”:il plesso di via Macello, 74;il plesso di via Maria SS. Rosario Macello.Il terzo edificio interessato è il plesso Manzoni dell’Istituto comprensivo 33° “Risorgimento – Marotta”, situato in via Marco Aurelio, 156, nel quartiere Soccavo.Sono queste, allo stato attuale della programmazione comunale, le sedi individuate per la chiusura dal settembre 2027. La misura non comporta la soppressione degli istituti comprensivi a cui appartengono, ma riguarda soltanto gli edifici scolastici indicati nel piano.Perché chiudono le sedi scolasticheAlla base della scelta ci sarebbe il numero insufficiente di iscrizioni in alcune sedi. Il Comune ha avviato nei mesi scorsi un confronto con i dirigenti scolastici per verificare eventuali necessità di riorganizzazione della rete, comprese possibili fusioni o accorpamenti.Dalle proposte ricevute, tuttavia, l’amministrazione non avrebbe ritenuto opportuno procedere a un ridimensionamento delle autonomie scolastiche. La soluzione individuata è stata quindi quella di dismettere alcuni plessi, senza intervenire sul numero degli istituti.La distinzione è importante: la chiusura di una sede non equivale necessariamente alla chiusura della scuola nel suo complesso. Gli istituti di appartenenza continueranno a esistere, mentre la programmazione riguarda l’organizzazione delle sedi e degli spazi in cui vengono svolte le attività didattiche.Il piano può ancora cambiareL’elenco approvato dal Comune rappresenta la programmazione attuale, ma non è necessariamente definitivo. Il Piano di dimensionamento della rete scolastica viene aggiornato ogni anno e consente agli enti locali di formulare proposte relative all’istituzione, all’aggregazione, alla fusione e alla soppressione di scuole.Per quanto riguarda Napoli, il Comune interviene sulla rete delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Le proposte vengono poi trasmesse alla Regione Campania, a cui spetta l’elaborazione del piano regionale.Nei prossimi mesi, quindi, potranno essere valutati eventuali aggiornamenti o modifiche dell’organizzazione prevista. La stessa programmazione regionale contempla la possibilità di presentare proposte migliorative per la rete scolastica.Nessun taglio alle autonomie scolastiche in CampaniaIl provvedimento napoletano si inserisce in un quadro regionale nel quale, per il prossimo anno scolastico, il Ministero ha confermato in Campania 830 autonomie scolastiche.Anche in assenza di nuovi dimensionamenti delle autonomie, l’organizzazione della rete può comunque essere oggetto di interventi sulle singole sedi. La programmazione è rilevante anche per l’assegnazione dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi generali e amministrativi e per la definizione degli organici del personale.Per le famiglie e per le comunità scolastiche dei quartieri interessati, il passaggio da seguire sarà dunque quello dei successivi aggiornamenti del piano e delle decisioni che accompagneranno l’avvicinamento all’anno scolastico 2027-2028.Al momento, le tre sedi indicate sono quelle destinate alla dismissione secondo la delibera comunale. Resta da verificare se, nel corso dell’iter regionale e dei successivi aggiornamenti, l’elenco sarà confermato oppure subirà modifiche.