Centenario cade sul treno per Napoli e si rompe il femore

sono giunti i sanitari del 118, che hanno effettuato le prime valutazioni e provveduto a stabilizzare il paziente

Un viaggio in treno si è trasformato in un intervento di emergenza per un uomo di 100 anni, rimasto ferito questa mattina mentre si trovava a bordo di un regionale della tratta Paola-Napoli. L'anziano, originario della Campania, era partito dalla stazione di Praia a Mare-Aieta-Tortora, nel Cosentino, con destinazione finale Avellino.Durante la corsa, poco prima dell'arrivo a Sapri, l'uomo avrebbe improvvisamente perso l'equilibrio, per cause che devono ancora essere chiarite, finendo sul pavimento del convoglio. Alcuni passeggeri si sono accorti immediatamente dell'accaduto e hanno prestato assistenza al centenario, comprendendo che le conseguenze della caduta potevano essere serie.I soccorsi alla stazione di SapriLa situazione è stata segnalata ai soccorritori e, una volta raggiunta la stazione di Sapri, sul convoglio sono intervenuti gli agenti della Polizia ferroviaria.Gli operatori hanno assistito l'anziano mentre veniva atteso l'arrivo del personale sanitario. Poco dopo sono giunti i sanitari del 118, che hanno effettuato le prime valutazioni e provveduto a stabilizzare il paziente prima del trasferimento in ospedale.Il centenario è stato quindi trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri.La frattura e il ricoveroGli esami eseguiti nella struttura sanitaria hanno evidenziato una frattura scomposta del femore. Considerate le condizioni e l'età del paziente, i medici hanno disposto il ricovero nel reparto di Ortopedia dell'ospedale saprese.Ora sarà l'équipe sanitaria a valutare il percorso terapeutico più appropriato, compresa l'eventuale necessità di un intervento chirurgico e i relativi tempi, tenendo conto anche dell'età particolarmente avanzata dell'uomo.Nel frattempo, la Polizia ferroviaria ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto sul treno e chiarire per quale motivo il passeggero abbia perso l'equilibrio durante il viaggio.