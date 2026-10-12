Cede muro della Circumvesuviana: fermi i treni

A darne notizia è stata la Prefettura di Napoli, che ha seguito l’evoluzione della situazione attivando il coordinamento tra gli enti e le strutture coinvolte

Le precipitazioni che hanno interessato il territorio negli ultimi giorni hanno preceduto un cedimento lungo la linea ferroviaria della Circumvesuviana, a Ercolano. Nelle prime ore di oggi, un muro di contenimento è crollato in corrispondenza dei binari nel tratto compreso tra le fermate di Ercolano-Scavi ed Ercolano-Miglio d’Oro, provocando disagi alla circolazione ferroviaria.A darne notizia è stata la Prefettura di Napoli, che ha seguito l’evoluzione della situazione attivando il coordinamento tra gli enti e le strutture coinvolte nella gestione dell’emergenza.Riunione in Prefettura per coordinare gli interventiPer affrontare le conseguenze del cedimento, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato nella mattinata una riunione del Centro coordinamento soccorsi.All’incontro hanno partecipato la sindaca di Ercolano, Antonietta Garzia, insieme ai rappresentanti dei vigili del fuoco, della società EAV e delle forze dell’ordine. La riunione è servita a fare il punto sulle operazioni necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza e limitare i disagi per i viaggiatori.Il crollo ha interessato un segmento ferroviario di circa 40 metri, rendendo necessari interventi per liberare i binari dai detriti e verificare le condizioni della tratta prima del ritorno alla normale operatività.Treni su un solo binario, servizio a velocità ridottaSecondo quanto riferito da EAV durante la riunione, le squadre sono impegnate nella rimozione dei materiali precipitati sui binari e nelle attività di messa in sicurezza dell’area.Nel frattempo, la circolazione ferroviaria continua a essere garantita attraverso un solo binario, con il transito dei convogli regolato a traffico alternato e a velocità ridotta. Una modalità operativa che consente di mantenere attivo il servizio, ma che comporta inevitabili difficoltà per gli utenti della linea.La società ha espresso fiducia nella possibilità di risolvere il problema entro le prime ore del pomeriggio. Si tratta, tuttavia, di una previsione comunicata nel corso della riunione, legata all’andamento degli interventi e alle verifiche necessarie sul tratto danneggiato.Il Comune dispone misure per la sicurezza degli edifici sovrastantiParallelamente alle operazioni ferroviarie, anche il Comune di Ercolano si sta attivando per prevenire ulteriori rischi nell’area interessata dal cedimento.L’amministrazione sta predisponendo le ordinanze necessarie nei confronti dei proprietari privati, con l’obiettivo di garantire la messa in sicurezza delle proprietà che si trovano al di sopra del muro crollato.L’intervento riguarda quindi non soltanto il ripristino della linea ferroviaria, ma anche la verifica delle condizioni delle strutture sovrastanti, per tutelare la pubblica e la privata incolumità.Le operazioni proseguono sotto il coordinamento delle autorità competenti. L’obiettivo è rimuovere i detriti, mettere in sicurezza il tratto interessato e consentire il ritorno alla normale circolazione della Circumvesuviana, riducendo al minimo i disagi per i pendolari.