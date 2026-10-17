Camionisti, blocchi attivi anche di notte

La mobilitazione degli autotrasportatori nasce dalle difficoltà legate al costo del carburante

È proseguita per tutta la notte la mobilitazione degli autotrasportatori della Fedralog lungo la Statale 18 Tirrena Inferiore, sul Tirreno cosentino. La protesta, avviata contro il caro carburante, proseguirà fino al 20 ottobre, con presidi distribuiti in diversi punti della fascia costiera.Le manifestazioni hanno interessato il tratto compreso tra Tortora e San Lucio, passando per Santa Maria del Cedro e Acquappesa-Guardia Piemontese. Durante le ore notturne, i veicoli hanno potuto percorrere regolarmente la Statale senza essere indirizzati verso deviazioni.La circolazione, tuttavia, non è stata del tutto priva di rallentamenti. In alcuni momenti, i manifestanti hanno fermato temporaneamente il flusso dei mezzi per pochi minuti, così da confrontarsi con gli automobilisti e spiegare le ragioni della protesta.Il caro carburante al centro della mobilitazioneLa mobilitazione degli autotrasportatori nasce dalle difficoltà legate al costo del carburante, una voce di spesa che incide direttamente sull’attività delle imprese di trasporto.Con i presidi lungo la viabilità costiera, i manifestanti puntano a richiamare l’attenzione sulle ricadute economiche che i rincari possono avere sul settore e, più in generale, sui costi delle merci e dei servizi.La scelta di consentire il transito senza deviazioni, accompagnata da brevi rallentamenti, ha permesso di mantenere aperta la Statale e, allo stesso tempo, di rendere visibile la protesta agli automobilisti in transito.Per ora nessuna emergenza nei distributori e nei supermercatiNei comuni del Tirreno cosentino, al momento, non vengono segnalati particolari disagi legati alla disponibilità di carburante o alla presenza di scaffali vuoti nei supermercati.La situazione potrebbe però cambiare nei prossimi giorni, secondo le previsioni legate all’evoluzione della protesta e alle possibili ripercussioni sulla distribuzione delle merci. A destare attenzione è soprattutto l’avvicinarsi del fine settimana, quando potrebbe verificarsi una maggiore affluenza ai distributori e nei punti vendita alimentari.L’eventualità di una corsa ai rifornimenti e alla spesa da parte delle famiglie resta, al momento, uno scenario possibile e non una criticità già riscontrata sul territorio.Protesta fino al 20 ottobre, resta alta l’attenzioneI presidi proseguiranno lungo la Statale 18 fino alla data annunciata del 20 ottobre. Nel frattempo, l’attenzione resta concentrata sulla gestione della viabilità e sulle eventuali conseguenze della mobilitazione per i rifornimenti e la distribuzione dei prodotti.La situazione lungo la costa cosentina rimane al momento sotto controllo, ma i prossimi giorni saranno importanti per verificare se la protesta avrà effetti più significativi sulla circolazione e sulle attività commerciali. Le autorità e gli operatori del territorio dovranno monitorare l’evoluzione degli eventi, soprattutto in vista del fine settimana.