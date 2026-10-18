Cambia tutto per i treni veloci: caos prenotazioni e carnet

Il problema, secondo i pendolari, è rappresentato dal costo aggiuntivo di due euro per ogni prenotazione

Nuove tariffe, costi aggiuntivi e difficoltà nelle prenotazioni. Si accende la protesta dei pendolari dell'Alta velocità sulla tratta Salerno-Napoli-Roma, dove oltre 4mila persone rischiano di fare i conti con cambiamenti che stanno alimentando rabbia e preoccupazione. Le nuove formule di abbonamento entreranno in vigore dal prossimo 1° novembre, ma il sistema per acquistare i titoli di viaggio e prenotare le corse, attivato ieri, ha già fatto emergere numerosi problemi.La mobilitazione è cresciuta rapidamente: è stata lanciata una petizione su Change.org, sono state presentate due interrogazioni parlamentari e i pendolari hanno iniziato a segnalare disagi e anomalie. Al centro della contestazione ci sono gli sconti annunciati da Trenitalia, il costo delle singole prenotazioni e la cancellazione di una formula particolarmente utilizzata da chi alterna il lavoro in presenza allo smart working.Abbonamenti scontati, ma ogni prenotazione costa due euroLe nuove tariffe prevedono una riduzione di 80 euro per entrambe le formule mensili considerate. L'abbonamento dal lunedì al venerdì passa da 418 a 338 euro, mentre quello valido dal lunedì alla domenica, con 48 viaggi, scende da 398 a 311 euro.Una riduzione che, almeno sulla carta, potrebbe sembrare vantaggiosa. Il problema, secondo i pendolari, è rappresentato dal costo aggiuntivo di due euro per ogni prenotazione, introdotto dal nuovo sistema.Il risultato è che il risparmio iniziale può essere in parte annullato, o addirittura superato, dalle spese necessarie per prenotare i viaggi effettivamente utilizzati.Per chi possiede l'abbonamento dal lunedì al venerdì e compie 44 viaggi mensili, pari a 22 andate e 22 ritorni, il costo delle prenotazioni può tradursi in 88 euro aggiuntivi, a fronte di uno sconto di 80 euro. Il saldo, quindi, sarebbe di 8 euro in più rispetto alla situazione precedente, se il costo viene applicato a ciascun viaggio come indicato.Per chi utilizza la formula dal lunedì alla domenica con 48 viaggi, le spese di prenotazione possono arrivare a 96 euro: sottratto il risparmio di 80 euro, il costo complessivo risulterebbe superiore di 16 euro.Resta inoltre da chiarire se i due euro versati per la prenotazione vengano restituiti in caso di annullamento del viaggio. Un interrogativo che pesa sulla gestione quotidiana degli spostamenti, soprattutto per chi deve modificare i propri programmi di lavoro.Cancellato il carnet smart working da dieci viaggiA far crescere ulteriormente le proteste è la decisione di eliminare, dal 1° novembre, il cosiddetto carnet smart working: una soluzione che consentiva di acquistare dieci viaggi al prezzo di 149 euro.La cancellazione penalizza chi non deve recarsi in ufficio tutti i giorni e ha bisogno di una formula flessibile, senza sostenere il costo di un abbonamento mensile tradizionale.Sulla vicenda è intervenuto il deputato Francesco Emilio Borrelli, al quale si sono rivolti diversi pendolari. Il parlamentare ha contestato la scelta di Trenitalia e ha annunciato un'interrogazione al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.«Scelta inaccettabile che penalizza lavoratori e studenti, facciano marcia indietro», è la posizione espressa da Borrelli, che chiede una revisione delle nuove condizioni.La nuova piattaforma tra treni mancanti e difficoltà al ritornoAlle contestazioni economiche si aggiungono i problemi tecnici riscontrati fin dalle prime ore di funzionamento della piattaforma per gli abbonamenti e le prenotazioni.Diversi utenti segnalano una disponibilità limitata delle corse tra quelle selezionabili. Per esempio, sulla tratta da Napoli, dopo il treno delle 6.40 il sistema indicherebbe direttamente quello delle 7.30, senza mostrare alcune delle partenze intermedie attese.Ancora più complicata, secondo le testimonianze dei pendolari, sarebbe la prenotazione dei viaggi di ritorno. Una situazione che rischia di rendere difficile organizzare gli spostamenti quotidiani, soprattutto per chi deve rispettare orari di lavoro rigidi.I viaggiatori sperano che queste anomalie siano legate alla fase iniziale di avvio della piattaforma e che possano essere risolte rapidamente. Al momento, però, restano numerose domande senza risposta sulla disponibilità effettiva dei posti e sul funzionamento del sistema.Oltre 4mila pendolari chiedono risposteLa tratta Salerno-Napoli-Roma rappresenta un collegamento fondamentale per migliaia di lavoratori e studenti che ogni giorno si spostano tra le tre città. Per loro, anche variazioni apparentemente contenute delle tariffe possono incidere sensibilmente sul bilancio mensile e sull'organizzazione della vita quotidiana.La petizione online e le iniziative parlamentari puntano a ottenere chiarimenti e una revisione delle misure contestate. Tra le richieste ci sono spiegazioni sul costo delle prenotazioni, sulle condizioni di rimborso in caso di annullamento, sulla cancellazione del carnet smart working e sulle difficoltà riscontrate nella nuova piattaforma.Con l'entrata in vigore delle nuove regole ormai vicina, i pendolari attendono risposte concrete da Trenitalia e dalle istituzioni. La questione non riguarda soltanto il prezzo di un abbonamento, ma la possibilità di continuare a utilizzare l'Alta velocità per raggiungere il posto di lavoro o di studio senza costi imprevedibili e ulteriori complicazioni organizzative.