Brucia la casa, 44enne muore ustionato in ospedale

Uno degli aspetti ancora da chiarire riguarda l’origine dell’incendio

È morto dopo ore di agonia l’uomo di 44 anni rimasto gravemente ustionato nell’incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri in un’abitazione di via Chiorbo, a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno.La vittima, di origine romena e residente a Eboli, si trovava nell’appartamento insieme alla compagna quando, per cause ancora da accertare, si sono sprigionate le fiamme. L’allarme è scattato dopo una telefonata al numero di emergenza, nella quale veniva segnalata una possibile esplosione all’interno dell’abitazione.Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, hanno trovato l’incendio in corso. Resta però da chiarire se il rogo sia stato provocato da uno scoppio oppure se la segnalazione iniziale fosse legata a un altro fenomeno verificatosi durante l’incendio.Le ustioni sull’80% del corpoLe condizioni del 44enne sono apparse subito estremamente gravi. Soccorso dal personale sanitario del 118, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Roccadaspide, dove è stato intubato per le gravi lesioni riportate.L’estensione delle ustioni, che avrebbero interessato circa l’80% del corpo, ha reso necessario il trasferimento in una struttura specializzata. Per questo è stata organizzata un’eliambulanza diretta al Centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli.Nonostante gli interventi dei sanitari e le cure ricevute, il quadro clinico è rimasto gravissimo. Il 44enne è morto nelle ore successive al ricovero, senza riuscire a superare le conseguenze delle ustioni.La telefonata per una possibile esplosioneUno degli aspetti ancora da chiarire riguarda l’origine dell’incendio. La prima richiesta di soccorso segnalava una possibile esplosione nell’abitazione di via Chiorbo, ma gli elementi disponibili non consentono ancora di stabilire se vi sia stato effettivamente uno scoppio e quale eventuale ruolo abbia avuto nella propagazione delle fiamme.I vigili del fuoco, intervenuti per fronteggiare il rogo, hanno constatato la presenza dell’incendio. Saranno gli accertamenti tecnici a dover ricostruire la sequenza degli eventi e individuare l’eventuale causa scatenante.Al momento, dunque, non è possibile attribuire con certezza l’incendio a un’esplosione né indicare una causa specifica.Accertamenti in corso sulle cause del rogoLe verifiche proseguono per ricostruire quanto accaduto nell’abitazione e chiarire le circostanze in cui l’uomo è rimasto ustionato. Gli investigatori dovranno stabilire da dove siano partite le fiamme e se vi siano stati fattori che abbiano contribuito allo sviluppo dell’incendio.La vicenda ha avuto un esito tragico con la morte del 44enne, inizialmente soccorso a Roccadaspide e poi trasferito d’urgenza a Napoli nel tentativo di salvargli la vita.Resta ora da fare piena luce sull’accaduto, a partire dalla segnalazione di una possibile esplosione fino alla ricostruzione della dinamica del rogo che ha devastato l’abitazione di Capaccio Paestum.