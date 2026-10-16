Brucia capannone: nube nera sul Napoli Est ed il Vesuviano

Le fiamme avrebbero inizialmente interessato un’autospazzatrice parcheggiata nella struttura

Una densa nube di fumo nero si è levata questa mattina dalla zona industriale di Napoli, diventando visibile da numerose aree della città. L’incendio è divampato nell’area di Gianturco, in un capannone situato nei pressi di via Brin, dove erano custoditi alcuni mezzi impiegati nelle attività di pulizia delle strade.L’episodio ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia Municipale, impegnati nelle operazioni necessarie a garantire la sicurezza dell’area e a consentire le attività di spegnimento.Fortunatamente, secondo le informazioni disponibili al momento, non si registrano feriti. Restano invece da chiarire le cause che hanno originato il rogo.Le fiamme all’Autoparcheggio KingSecondo quanto riferito dai Carabinieri, l’incendio si sarebbe sviluppato all’interno dell’Autoparcheggio King. Le fiamme avrebbero inizialmente interessato un’autospazzatrice parcheggiata nella struttura, per poi raggiungere un box utilizzato come deposito di merce cinese.La dinamica esatta è ancora in fase di ricostruzione. Gli accertamenti dovranno stabilire da dove siano partite le fiamme e quali circostanze abbiano favorito la loro propagazione all’interno del capannone.La colonna di fumo, visibile anche da lontano, ha attirato l’attenzione dei cittadini, mentre nell’area interessata sono proseguite le operazioni dei soccorritori.Intervento dei Vigili del Fuoco e modifiche alla viabilitàSul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate a domare le fiamme e a mettere in sicurezza la struttura. I Carabinieri stanno seguendo gli accertamenti sull’accaduto, mentre la Polizia Municipale è presente per la gestione della viabilità.Il traffico nella zona ha subito ripercussioni per consentire le operazioni di soccorso e limitare i rischi nelle immediate vicinanze dell’incendio. Le misure adottate sono finalizzate a garantire lo spazio necessario ai mezzi di emergenza e a mantenere in sicurezza l’area.Soltanto al termine degli interventi sarà possibile avere un quadro più preciso delle condizioni del capannone e dell’entità dei danni provocati dal rogo.La precisazione di ASIA Napoli: «Nessun mezzo di nostra proprietà coinvolto»In seguito alla diffusione della notizia, ASIA Napoli è intervenuta per chiarire la natura della struttura interessata dall’incendio e la proprietà dei mezzi presenti al suo interno.L’azienda ha precisato che il rogo si è verificato in un deposito di proprietà e gestione di una società terza fornitrice, presso la quale erano custoditi veicoli appartenenti alla stessa impresa e utilizzati per i servizi di spazzamento meccanizzato.ASIA ha inoltre sottolineato che nessun impianto, struttura, deposito o automezzo di sua proprietà è stato interessato dall’incendio. Una precisazione che distingue il luogo in cui si è verificato il rogo dai beni direttamente riconducibili all’azienda che gestisce i servizi di igiene urbana a Napoli.La società ha infine rassicurato i cittadini sulla regolarità delle attività: tutti i servizi di igiene urbana sul territorio proseguiranno senza interruzioni.Cause ancora da accertareMentre proseguono le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, resta da fare piena luce sulle cause dell’incendio. Gli approfondimenti tecnici e gli accertamenti delle forze dell’ordine serviranno a ricostruire l’origine delle fiamme e la successione degli eventi.Al momento, la notizia più rassicurante è l’assenza di feriti. Da verificare, invece, l’entità dei danni riportati dal capannone e dai beni custoditi al suo interno.L’incendio ha riportato l’attenzione sull’area industriale di Gianturco, dove la nube di fumo nero ha segnato le prime ore della giornata. Nel frattempo, ASIA Napoli conferma che l’episodio non comporterà sospensioni o modifiche ai servizi di pulizia e igiene urbana cittadini.