Auto rubata trovata ribaltata e con tracce di sangue

nell’abitacolo era presente un ordigno artigianale, descritto come un dispositivo improvvisato

Un’automobile ribaltata al centro della carreggiata e, all’interno dell’abitacolo, un ordigno artigianale improvvisato. È quanto scoperto dai Carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale, intervenuti durante la notte in corso San Giovanni, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, dopo una segnalazione giunta al numero di emergenza 112.L’intervento è scattato all’altezza del civico 834, dove i militari hanno trovato una Dacia Sandero adagiata su un fianco e ferma al centro della strada. Nessuno era presente all’interno del veicolo al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine.Durante il controllo dell’auto è emerso un elemento ben più preoccupante: nell’abitacolo era presente un ordigno artigianale, descritto come un dispositivo improvvisato realizzato con polveri, del peso di circa mezzo chilo.Sul posto anche gli artificieriLa presenza dell’ordigno ha richiesto l’intervento degli specialisti. Sul luogo del ritrovamento sono arrivati i Carabinieri del Nucleo investigativo e gli artificieri del Comando provinciale di Napoli, impegnati negli accertamenti tecnici.Gli investigatori hanno inoltre rilevato all’interno della vettura tracce di sangue e impronte, elementi che potrebbero contribuire a ricostruire quanto accaduto prima del ritrovamento e a identificare chi si trovasse a bordo del veicolo.Al momento non è stata resa nota la natura delle tracce ematiche né è stato possibile stabilire se siano riconducibili a eventuali persone coinvolte nell’episodio.L’auto era stata rubata, targhe riconducibili a un altro veicoloUlteriori elementi sono emersi dalle verifiche sull’automobile. La Dacia Sandero risulterebbe rubata nel 2025, mentre le targhe montate sul veicolo apparterrebbero a un’altra auto, cancellata dal Pubblico Registro Automobilistico.Una circostanza che aggiunge interrogativi alla vicenda e che sarà oggetto degli approfondimenti investigativi. Resta da chiarire come la vettura sia finita ribaltata al centro della carreggiata, chi la stesse utilizzando e perché al suo interno fosse presente l’ordigno artigianale.Nessun ferito segnalato negli ospedaliDopo il ritrovamento, i Carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo le informazioni disponibili, al momento non risultano persone ferite registrate negli ospedali della provincia di Napoli.La presenza di sangue nell’abitacolo, tuttavia, costituisce un elemento che gli investigatori dovranno approfondire insieme alle impronte e agli altri riscontri raccolti sul posto.Gli accertamenti sono affidati ai Carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale. Saranno le verifiche tecniche e investigative a chiarire la provenienza dell’ordigno, l’identità delle eventuali persone coinvolte e le circostanze che hanno portato al ritrovamento della Dacia in corso San Giovanni.