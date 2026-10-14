Auto finisce sul guardrail sull'A2

L’incidente si è verificato lungo la carreggiata in direzione nord e ha provocato rallentamenti alla circolazione

Incidente stradale sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Pontecagnano e San Mango, in provincia di Salerno. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, sono stati una Jeep Renegade e un furgone Peugeot.Ad avere la peggio è stato il conducente del Suv, un uomo di circa 40 anni. In seguito all’impatto, la Jeep ha terminato la propria corsa contro il guardrail, riportando le conseguenze dello scontro.L’incidente si è verificato lungo la carreggiata in direzione nord e ha provocato rallentamenti alla circolazione, mentre venivano attivati i soccorsi e avviate le operazioni necessarie per gestire la situazione in sicurezza.I soccorsi e il trasporto in ospedaleLa richiesta di intervento per una persona ferita è arrivata alla Centrale operativa del 118, che ha allertato un’ambulanza della Pubblica Assistenza VOPI di Pontecagnano.Una volta raggiunto il luogo dell’incidente, il personale sanitario ha prestato le prime cure all’automobilista. L’uomo aveva riportato una lesione all’arto superiore, poi identificata in una frattura del braccio.Dopo le prime medicazioni e l’immobilizzazione dell’arto, il quarantenne è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. La permanenza nella struttura sanitaria è necessaria per gli accertamenti e le cure conseguenti al trauma.Rilievi della Polizia Stradale per chiarire la dinamicaSul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire quanto accaduto. Sono state raccolte le testimonianze disponibili e documentate le condizioni dei mezzi coinvolti attraverso fotografie.Resta da chiarire che cosa abbia provocato la collisione tra la Jeep Renegade e il furgone Peugeot e quale sia stata l’esatta sequenza degli eventi prima che il Suv finisse contro le barriere laterali.Completati gli interventi necessari per mettere in sicurezza l’area, la circolazione ha ripreso gradualmente la normalità. Al momento, secondo le informazioni disponibili, non vengono segnalati ulteriori disagi al traffico nel tratto interessato.