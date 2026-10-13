Auto contro scooter, uomo estratto dalle lamiere

Le cause che hanno portato i due veicoli a entrare in collisione dovranno essere chiarite attraverso i rilievi effettuati sul posto

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi a Fuorigrotta, dove un violento incidente tra un’automobile e uno scooter ha provocato disagi alla circolazione lungo viale Marconi. L’urto ha danneggiato pesantemente entrambi i mezzi e ha richiesto l’intervento di più squadre di soccorso, impegnate nella gestione dell’emergenza e nella messa in sicurezza dell’area.La dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento. Le cause che hanno portato i due veicoli a entrare in collisione dovranno essere chiarite attraverso i rilievi effettuati sul posto.Una persona intrappolata nell’abitacoloLe operazioni più delicate hanno riguardato l’automobile coinvolta nell’incidente. In seguito all’impatto, una persona è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.I cosiddetti caschi rossi hanno lavorato per estrarre l’occupante dalle lamiere deformate del veicolo, mentre sul luogo del sinistro sono arrivati anche i sanitari del 118 per prestare assistenza alle persone coinvolte.Al momento, le informazioni disponibili non precisano le condizioni dei feriti né consentono di ricostruire nel dettaglio la sequenza dell’incidente.Le immagini diffuse sui socialA documentare la scena sono state anche alcune immagini contenute in un video pubblicato sulla pagina Facebook del deputato Francesco Emilio Borrelli, dopo una segnalazione di Roberto Russo.Le riprese hanno mostrato la situazione successiva allo scontro e le difficoltà affrontate durante le operazioni di soccorso, riportando l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulle criticità della viabilità nei quartieri di Napoli.Traffico rallentato e rilievi della Polizia LocalePer consentire l’intervento dei soccorritori, la messa in sicurezza della zona e le verifiche necessarie, l’area interessata dall’incidente è stata temporaneamente isolata. Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l’accaduto, mentre si è proceduto alla rimozione dei mezzi incidentati.Le operazioni hanno provocato forti rallentamenti al traffico in viale Marconi e nelle strade circostanti, con inevitabili disagi per gli automobilisti in transito.Restano da chiarire le responsabilità e le circostanze che hanno determinato il violento impatto tra l’auto e lo scooter. Gli accertamenti delle forze dell’ordine saranno fondamentali per definire l’esatta dinamica del sinistro.