Altro caso di carte d'identità mutilate del microchip

L’alterazione di un documento d’identità può avere conseguenze sul piano penale

Nuovo caso di carta d’identità elettronica senza microchip nel Napoletano. Questa volta la vicenda arriva da Giugliano in Campania, dove un uomo di 64 anni è stato denunciato dopo un controllo che, inizialmente, riguardava tutt’altro.A richiamare l’attenzione di una pattuglia dell’Esercito è stata una Fiat Croma sulla quale erano visibili diversi sacchi trasparenti. La presenza del materiale ha spinto i militari ad approfondire la situazione e ad avvisare i carabinieri, intervenuti poco dopo per effettuare le verifiche.L’ispezione del veicolo ha permesso di individuare un carico composto da sacchi di immondizia, rifiuti pericolosi, secchi contenenti vernice, imballaggi contaminati e scarti tessili. Materiali differenti, alcuni dei quali potenzialmente problematici per lo smaltimento, che hanno portato gli accertamenti a concentrarsi anche sulla gestione dei rifiuti.La giustificazione dell’uomo e le altre irregolaritàSecondo quanto ricostruito, il 64enne avrebbe spiegato di essere diretto all’isola ecologica per conferire il materiale trasportato. Una versione che non ha convinto i carabinieri: il controllo è avvenuto di domenica, quando la struttura risultava chiusa.Le verifiche hanno fatto emergere ulteriori violazioni. L’uomo è risultato privo di patente, perché non l’aveva mai conseguita, mentre la Fiat Croma era sprovvista della copertura assicurativa obbligatoria.Dai controlli sono inoltre emersi precedenti a suo carico per furto, ricettazione e reati legati agli stupefacenti. Elementi che si sono aggiunti al quadro delle irregolarità riscontrate durante l’intervento, senza però spiegare il motivo per cui l’uomo trasportasse quel particolare carico di rifiuti.La carta d’identità elettronica senza microchipLa sorpresa è arrivata al momento della verifica dei documenti. La carta d’identità elettronica consegnata dal 64enne era infatti priva del microchip, rimosso attraverso un intervento che aveva lasciato il caratteristico foro sulla tessera.Non si tratta di un dettaglio puramente estetico. L’alterazione di un documento d’identità può avere conseguenze sul piano penale e, in questo caso, all’uomo viene contestato anche il possesso di un documento di identità alterato.Il caso si inserisce in una serie di episodi analoghi segnalati tra Napoli e provincia, dove sono state rinvenute altre carte d’identità elettroniche private del componente. Un fenomeno che continua a suscitare interrogativi, dal momento che non è stata ancora individuata una spiegazione ufficiale valida per tutti i casi.Rifiuti e automobile sequestrati, resta il mistero del chipAl termine degli accertamenti, il 64enne è stato denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e per possesso di documento di identità alterato. I carabinieri hanno inoltre sequestrato il materiale trasportato e l’automobile, affidando entrambi a ditte specializzate.Restano quindi due aspetti distinti nella vicenda di Giugliano: da una parte, le contestazioni relative al trasporto e alla gestione dei rifiuti; dall’altra, la rimozione del microchip dalla carta d’identità elettronica.È proprio quest’ultimo elemento a lasciare aperta la domanda principale: perché privare un documento personale del suo componente elettronico? Al momento, per questo episodio non emerge una motivazione accertata. Le ipotesi che circolano intorno ai casi simili non bastano a chiarire le ragioni del gesto compiuto dal 64enne.