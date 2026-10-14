Adolescente morso al collo da un cane

Secondo il racconto della madre, l’animale, un cane di razza maremmano, ha morso il ragazzo al collo

Momenti di paura a San Giovanni a Piro, nel Cilento, dove un minorenne è stato aggredito da un cane di grossa taglia mentre camminava lungo una strada nei vicoli che portano alla Chiesa Madre.Secondo il racconto della madre, l’animale, un cane di razza maremmano, ha morso il ragazzo al collo, provocandogli una ferita evidente. Dopo l’accaduto, il giovane è stato accompagnato in ospedale per ricevere le cure necessarie.A rendere noto l’episodio è stata la stessa donna, che ha affidato ai social il proprio sfogo, esprimendo preoccupazione per quanto successo e per le possibili conseguenze che un’aggressione simile avrebbe potuto avere.«Bastava un centimetro più in basso»Nel suo messaggio, la madre sottolinea la gravità della ferita e la paura vissuta dopo l’aggressione. Secondo quanto scritto dalla donna, se il morso avesse raggiunto un punto appena più in basso, le conseguenze avrebbero potuto essere fatali.Parole che restituiscono la preoccupazione della famiglia e riaccendono l’attenzione sulla gestione degli animali di grossa taglia negli spazi frequentati dalle persone.La donna ha inoltre annunciato l’intenzione di presentare denuncia ai carabinieri, chiedendo che vengano adottati provvedimenti prima che si verifichino episodi ancora più gravi.L’appello della madre sulla custodia degli animaliNel suo intervento, la madre chiarisce di amare gli animali e racconta di avere a sua volta un cane maremmano, che tiene però recintato all’interno della propria proprietà.Da qui il suo appello rivolto ai proprietari: gli animali, sostiene, devono essere custoditi in modo adeguato, così da evitare che possano aggredire passanti o mettere a rischio l’incolumità delle persone.La vicenda resta ora legata agli accertamenti che potranno seguire alla denuncia annunciata. Intanto, il caso ha portato alla ribalta la preoccupazione della famiglia per l’aggressione subita dal ragazzo e la richiesta di verificare le circostanze in cui il cane si trovava lungo la strada.