Abusi edilizi e rifiuti, blitz nella Terra dei Fuochi

L’intervento è scattato dopo una segnalazione relativa a possibili roghi illegali di rifiuti nella zona

Un’area appartenente al Demanio dello Stato trasformata, secondo quanto accertato dai carabinieri Forestali, in un cantiere abusivo, con rifiuti edili sparsi sul terreno, una struttura costruita senza titoli autorizzativi e residui riconducibili alla combustione di scarti. È quanto emerso ad Aversa, in provincia di Caserta, a poca distanza dall’ippodromo cittadino, dove i militari della Stazione di Marcianise hanno sequestrato l’intera area e denunciato due persone all’autorità giudiziaria.L’intervento è scattato dopo una segnalazione relativa a possibili roghi illegali di rifiuti nella zona compresa tra viale Olimpico e la vicina struttura ippica. I controlli sul posto hanno portato alla scoperta di diverse irregolarità, sia sotto il profilo ambientale sia per quanto riguarda l’occupazione e l’utilizzo del suolo pubblico.La segnalazione e la scoperta del cantiere abusivoUna volta raggiunta la zona indicata, i carabinieri Forestali hanno effettuato un sopralluogo accedendo attraverso un varco aperto lungo la strada. All’interno si sono trovati davanti a un terreno in terra battuta sul quale erano in corso lavori di sistemazione.Durante l’ispezione, i militari hanno individuato due uomini, entrambi vestiti da lavoro, intenti a livellare il fondo con l’ausilio di una macchina operatrice tipo Bobcat.Gli accertamenti hanno permesso di rilevare che il materiale utilizzato per sistemare il terreno non era costituito da inerti regolarmente conferiti, ma da un consistente quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da demolizioni edilizie. Tra i materiali individuati figuravano frammenti di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, distribuiti direttamente sul suolo naturale.Una modalità di gestione dei materiali che ha fatto scattare ulteriori verifiche sulla provenienza degli scarti e sull’esistenza delle necessarie autorizzazioni.Una struttura di circa 250 metri quadrati realizzata senza permessiNel corso del sopralluogo, i Forestali hanno inoltre scoperto un manufatto di recente realizzazione, esteso per circa 250 metri quadrati.La struttura era stata costruita utilizzando pali di legno, con pareti realizzate mediante lamiere di ferro e pannelli coibentati. Anche per questa costruzione i due uomini presenti sul posto non sarebbero stati in grado di esibire i titoli abilitativi richiesti.L’assenza di documentazione autorizzativa ha portato i militari ad approfondire la situazione urbanistica e catastale dell’area, per verificare la proprietà del terreno e la compatibilità degli interventi realizzati con la destinazione prevista dagli strumenti di pianificazione.Ceneri e residui di plastica nei bidoni di ferroUn altro elemento emerso durante i controlli riguarda la presenza di tre bidoni metallici contenenti ceneri e resti di materiale plastico. Il ritrovamento è stato considerato compatibile con recenti episodi di combustione di scarti, proprio l’ipotesi che aveva dato origine alla segnalazione.Gli elementi rinvenuti hanno quindi ampliato il quadro delle presunte violazioni, includendo non soltanto la gestione non autorizzata dei rifiuti edili, ma anche l’ipotesi di combustione illecita.L’insieme delle evidenze raccolte ha spinto i carabinieri a procedere con il sequestro dell’area e dei materiali presenti, impedendo la prosecuzione delle attività riscontrate durante l’ispezione.Il terreno è demaniale ed è destinato a verde pubblicoI successivi controlli, svolti anche attraverso verifiche con l’Ufficio Tecnico comunale di Aversa, hanno chiarito un aspetto centrale della vicenda: le particelle catastali interessate dalla costruzione e dagli sversamenti risultano appartenere al Demanio dello Stato.Inoltre, secondo quanto emerso dagli accertamenti urbanistici, il terreno è sottoposto a una destinazione di piano a «Verde Pubblico», incompatibile con la realizzazione di edificazioni come quella individuata dai militari.La natura demaniale dell’area e i vincoli urbanistici hanno quindi contribuito a delineare le ulteriori contestazioni relative alla costruzione abusiva, al mutamento della destinazione d’uso e all’occupazione del suolo pubblico a fini di profitto.Scattano i sigilli: due persone denunciateAl termine degli accertamenti, i carabinieri Forestali hanno apposto i sigilli all’intera area, al manufatto abusivo, al mezzo meccanico utilizzato per livellare il terreno e ai cumuli di rifiuti individuati durante il sopralluogo.Per i due uomini è scattata la denuncia a piede libero. Le ipotesi di reato contestate comprendono la combustione illecita e lo smaltimento non autorizzato di rifiuti, oltre alla costruzione abusiva con mutamento della destinazione d’uso e all’occupazione di suolo pubblico a scopo di profitto.La vicenda è ora all’attenzione dell’autorità giudiziaria, alla quale spetterà valutare gli elementi raccolti e accertare le eventuali responsabilità. Le contestazioni formulate nei confronti dei due denunciati restano, in questa fase, ipotesi accusatorie e non equivalgono a una condanna definitiva.