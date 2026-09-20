Resta incastrata tra le lamiere, Gloria muore a 17 anni

Il bilancio dell'incidente è pesantissimo: oltre alla giovane vittima, altre tre persone sono rimaste ferite

Avrebbe compiuto 18 anni tra poche settimane. Un traguardo che Gloria Mancini non potrà più festeggiare. La giovane, 17 anni, è morta nella notte in seguito a un violento incidente stradale avvenuto sulla strada Mazzanese, in località Grezzano, nel territorio di Nepi.Lo schianto si è verificato poco prima della mezzanotte. Per ragioni ancora da chiarire, una Ford Fiesta e una Fiat Panda si sono scontrate frontalmente. Un impatto particolarmente violento che ha trasformato in pochi istanti le due vetture in un groviglio di lamiere.Gloria si trovava a bordo della Fiesta insieme al fidanzato, poco più che maggiorenne. La ragazza è rimasta intrappolata nell'abitacolo e per liberarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Le squadre arrivate da Civita Castellana e Campagnano Romano hanno lavorato per estrarla dalle lamiere, ma quando le operazioni di soccorso si sono concluse per la 17enne non c'era più nulla da fare.Quattro persone coinvolteIl bilancio dell'incidente è pesantissimo: oltre alla giovane vittima, altre tre persone sono rimaste ferite. Si tratta del fidanzato di Gloria e dei due occupanti della Fiat Panda, una coppia di circa sessant'anni.I soccorritori hanno prestato le prime cure direttamente sul luogo dell'incidente. Le condizioni dei tre feriti hanno richiesto il trasferimento in ospedale in codice rosso. Sono stati trasportati nelle strutture romane del Sant'Andrea e del Policlinico Gemelli, dove sono stati affidati ai sanitari.La strada è rimasta interessata dalle operazioni di soccorso e dai rilievi necessari a mettere ordine nei pochi istanti che hanno preceduto lo schianto.Indagini ancora in corsoA occuparsi della ricostruzione dell'incidente sono stati i carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e al personale sanitario del 118.I militari hanno eseguito i rilievi sulle vetture e sulla sede stradale e hanno raccolto gli elementi utili per stabilire come sia avvenuto l'impatto. Al momento, infatti, non è ancora possibile stabilire con certezza perché le due automobili siano entrate in collisione.Le indagini dovranno chiarire la posizione dei veicoli, la loro traiettoria e le circostanze che hanno preceduto l'impatto. Entrambe le automobili sono state poste sotto sequestro e saranno a disposizione degli accertamenti disposti nell'ambito dell'inchiesta.Anche la salma di Gloria è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria di Viterbo, che dovrà procedere con gli accertamenti previsti.Il dolore di Mazzano RomanoLa notizia della morte della ragazza ha raggiunto in poche ore Mazzano Romano, il paese dove Gloria viveva con la sua famiglia. Una comunità di circa tremila abitanti che si è ritrovata improvvisamente a fare i conti con una tragedia che ha spezzato la vita di una ragazza conosciuta e apprezzata da molti.Gloria era profondamente legata alla vita del paese. Faceva parte del corteo storico e della contrada «Li Santi», realtà attraverso le quali aveva avuto modo di partecipare alle iniziative e ai momenti della tradizione locale.Chi l'ha conosciuta la descrive come una ragazza presente, sorridente e capace di partecipare con entusiasmo alla vita della comunità. Tra le parole utilizzate per ricordarla ci sono «orgogliosa, sensibile e determinata»: tratti che, secondo chi le è stato vicino, raccontavano il suo carattere e il modo con cui affrontava la quotidianità.Il cordoglio dell'amministrazioneAlla famiglia sono arrivate nelle ore successive anche le parole di cordoglio dell'amministrazione comunale. La sindaca Nicoletta Irato, facendosi interprete del dolore dell'intera comunità, ha espresso vicinanza ai familiari della giovane.A Mazzano Romano il lutto ha così assunto i contorni di un dolore collettivo. La morte di Gloria, arrivata quando mancava ormai poco al suo diciottesimo compleanno, ha lasciato sgomenti amici, conoscenti e quanti avevano condiviso con lei momenti della vita del paese.Intanto, mentre la comunità si stringe intorno alla famiglia, proseguono gli accertamenti dei carabinieri. Saranno gli elementi raccolti durante i rilievi e gli eventuali ulteriori accertamenti tecnici a chiarire cosa sia accaduto quella notte sulla Mazzanese e quali siano state le cause del drammatico schianto.