Poliziotto investito in fin di vita, preso il latitante

L’operazione predisposta dalla Squadra Mobile era stata organizzata proprio per impedirgli qualsiasi possibilità di fuga

Si è conclusa in Albania la fuga di un cittadino albanese di 33 anni ricercato dalla giustizia italiana. L’uomo è stato arrestato oggi a Tirana al termine di un’attività investigativa che ha coinvolto la Polizia di Caserta, il Servizio Centrale Operativo e gli organismi impegnati nella cooperazione internazionale.Sul 33enne pendevano accuse particolarmente gravi, tra cui quelle di tentato omicidio e lesioni personali nei confronti di appartenenti alla Squadra Mobile di Caserta. La vicenda risale allo scorso maggio, quando gli investigatori erano riusciti a localizzarlo nel territorio di Grazzanise per eseguire un provvedimento restrittivo.L’uomo, infatti, doveva essere arrestato in esecuzione di una condanna definitiva a 9 anni, 9 mesi e 1 giorno di reclusione, maturata per una serie di furti e rapine commessi ai danni di abitazioni ed esercizi commerciali.L’operazione predisposta dalla Squadra Mobile era stata organizzata proprio per impedirgli qualsiasi possibilità di fuga. Gli agenti avevano circondato la zona con uomini e autovetture della Polizia, individuando il 33enne mentre si trovava alla guida di una macchina insieme alla compagna e alla sorella.Quando gli investigatori sono entrati in azione, però, l’uomo avrebbe reagito tentando in ogni modo di sottrarsi alla cattura. Una prima manovra in retromarcia gli aveva consentito di colpire alcune delle vetture utilizzate dagli agenti per chiudergli le vie di fuga.La situazione era rapidamente degenerata. Nel tentativo di allontanarsi, il 33enne aveva investito uno degli operatori della Squadra Mobile, trascinandolo per un tratto e facendolo poi finire violentemente a terra. Il poliziotto aveva perso conoscenza a seguito dell'impatto.Nonostante la gravità dell'intervento e la presenza degli agenti, il 33enne era riuscito a sfruttare quei momenti di concitazione per allontanarsi. Nei giorni immediatamente successivi aveva lasciato l’Italia, facendo perdere le proprie tracce e raggiungendo l’Albania.Da quel momento è partita una complessa attività investigativa finalizzata a individuarne la posizione e procedere alla sua cattura. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha richiesto al gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 33enne, successivamente ottenuta.Considerata la fuga oltre i confini nazionali, la Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Napoli ha quindi attivato le procedure necessarie per rendere internazionale il provvedimento. Nei confronti del ricercato è stata così emessa una Red Notice, che ha consentito di estendere la ricerca dell’uomo anche sul territorio albanese.L’attività investigativa è proseguita attraverso la collaborazione tra le autorità italiane e quelle albanesi. La segnalazione internazionale è stata infine eseguita dal Dipartimento della Polizia Criminale Albanese - Forza Operazionale, con il supporto del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e grazie all’attività dell’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza a Tirana.Determinante è stata anche la presenza diretta in Albania degli investigatori della Squadra Mobile di Caserta che avevano seguito il caso. Il personale italiano ha operato insieme al Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, mentre per gli aspetti legati alla cooperazione internazionale l’attività è stata condotta d’intesa con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.Il 33enne è stato quindi individuato e arrestato a Tirana, ponendo fine alla latitanza iniziata dopo il tentativo di sottrarsi all’arresto a Grazzanise. La sua cattura rappresenta l’esito di un’indagine sviluppatasi tra Italia e Albania e resa possibile dalla collaborazione tra gli investigatori casertani e gli organismi di polizia impegnati sul fronte internazionale.