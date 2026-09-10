Investiti in bici, muore anche il secondo ragazzo

Il drammatico bilancio dell’investimento sale quindi a due vittime

Non ce l’ha fatta il secondo giovane coinvolto nel grave incidente stradale avvenuto sabato 5 settembre a Castel Volturno. Dopo la morte sul posto di un ragazzo di 15 anni, è deceduto anche il 20enne che viaggiava con lui in bicicletta. Il giovane, di nazionalità bengalese e connazionale della prima vittima, era stato ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Pineta Grande, dove ha lottato per tre giorni prima di morire nella giornata di martedì 8 settembre.Il drammatico bilancio dell’investimento sale quindi a due vittime. Entrambi i ragazzi stavano percorrendo in sella alle rispettive biciclette viale Imperiale, nella zona di Pinetamare, quando sono stati travolti da un’automobile.Al volante della vettura c’era un uomo di 41 anni, residente nel Napoletano. Dopo l’impatto, secondo quanto ricostruito, il conducente si sarebbe allontanato dal luogo dell’incidente. La fuga, però, sarebbe durata poco: alcune persone che avevano assistito alla scena lo avrebbero infatti fermato.Quando sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, per il quindicenne non c’era ormai più nulla da fare. Il ragazzo era morto a causa delle conseguenze dell’investimento. Per il secondo ciclista, invece, era stato disposto il trasferimento urgente in ospedale, nella speranza di riuscire a salvargli la vita.Le condizioni del 20enne erano apparse subito estremamente gravi. Ricoverato al Pineta Grande, è rimasto in ospedale fino a martedì, quando il suo quadro clinico è definitivamente precipitato e i medici non hanno potuto evitare il decesso.La seconda morte modifica inevitabilmente anche il quadro giudiziario relativo all’incidente. La posizione del 41enne si aggrava e nei suoi confronti vengono contestati ora il duplice omicidio stradale e l’omissione di soccorso. Quest’ultima contestazione è legata proprio al comportamento tenuto immediatamente dopo lo scontro, quando l’uomo si sarebbe allontanato invece di fermarsi a prestare assistenza ai due ragazzi.Restano da chiarire attraverso gli accertamenti degli investigatori tutti gli aspetti della dinamica dell’investimento, avvenuto lungo la Domitiana in un tratto della viabilità di Castel Volturno. Intanto, la morte del secondo giovane porta a due il numero delle vittime di quella che, inizialmente, era apparsa come una tragedia già consumata con il decesso del 15enne.