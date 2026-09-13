Incidente nella notte, un ferito con fratture

Considerate le condizioni del ferito, il giovane è stato trasportato in codice d’urgenza all’ospedale

Incidente stradale nella notte a Pontecagnano Faiano, dove un giovane motociclista è rimasto ferito in seguito a uno scontro con un’automobile. Il sinistro si è verificato poco dopo la mezzanotte lungo corso Umberto I, facendo scattare immediatamente l’allarme e la richiesta di intervento dei soccorritori.L’impatto ha coinvolto la moto sulla quale viaggiava il giovane e un’automobile. Ancora da chiarire con precisione le cause e la dinamica dello scontro, che dovranno essere ricostruite attraverso i rilievi effettuati dalle forze dell’ordine intervenute sul posto.I soccorsiSul luogo dell’incidente è arrivata un’ambulanza della pubblica assistenza Vopi. Il personale sanitario ha prestato al motociclista le prime cure direttamente sul posto, procedendo quindi alla sua immobilizzazione prima del trasferimento in ospedale.Considerate le condizioni del ferito, il giovane è stato trasportato in codice d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, dove è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici necessari per valutare l’entità dei traumi riportati nell’impatto.Gli esami effettuati dai sanitari hanno evidenziato anche una frattura al bacino. Il motociclista è rimasto quindi sotto osservazione e affidato alle cure dei medici.I rilievi sulla dinamicaSul posto, insieme ai soccorritori, sono intervenute anche le forze dell’ordine. Gli agenti hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire come sia avvenuto lo scontro tra la moto e l’automobile.Saranno gli accertamenti a fornire un quadro più preciso sull’accaduto e sulle eventuali responsabilità. Al momento, l’episodio resta al vaglio degli investigatori.L’incidente, avvenuto in piena notte lungo corso Umberto I, ha richiesto l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine, mentre il giovane veniva trasferito in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.