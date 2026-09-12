Incendiate le giostrine della villa comunale

Qualcuno si sarebbe introdotto all’interno del parco e avrebbe appiccato il fuoco alle strutture

Un incendio ha danneggiato durante la notte l’area giochi della Villa Comunale di Giugliano, in via Primo Maggio. Qualcuno si sarebbe introdotto all’interno del parco e avrebbe appiccato il fuoco alle strutture destinate ai bambini, provocando danni che hanno reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.Le fiamme hanno interessato in particolare una struttura in legno dotata di scivolo e ponti in corda. Il calore ha compromesso una parte dell’impianto, rendendola non più sicura per i bambini. I pompieri sono intervenuti per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.A occuparsi degli accertamenti sono ora gli agenti della Polizia Municipale di Giugliano, impegnati nel ricostruire le circostanze dell’incendio e nell’individuare chi possa essersi introdotto nella Villa Comunale e aver dato fuoco alle giostrine.La notizia è stata diffusa dal sindaco Diego D’Alterio, che ha affidato ai social la propria reazione all’accaduto, accompagnandola con alcune immagini che mostrano le conseguenze dell’incendio.Il primo cittadino ha respinto l’idea di considerare l’episodio semplicemente come un gesto vandalico. «Non possiamo liquidare quanto accaduto come un atto vandalico», ha affermato D’Alterio, sottolineando la particolare gravità di un gesto compiuto ai danni di uno spazio pensato per le famiglie.Secondo quanto riferito dal sindaco, il fuoco ha provocato danni importanti alla struttura in legno, al punto da comprometterne stabilità e condizioni di sicurezza. La porzione distrutta dalle fiamme è stata rimossa, mentre le parti rimanenti dell’impianto sono state sottoposte agli interventi necessari per consentire nuovamente l’accesso all’area.L’amministrazione è intervenuta rapidamente proprio per evitare che l’episodio potesse tradursi in una perdita prolungata di uno spazio destinato ai più piccoli. «I bambini non devono pagare le conseguenze della delinquenza di qualcuno», ha dichiarato D’Alterio, evidenziando come colpire una giostra significhi privare le famiglie di un luogo dedicato al gioco e alla tranquillità.Il sindaco ha poi rivolto un appello alla cittadinanza, sostenendo che quanto accaduto non debba essere considerato un problema esclusivamente legato all’amministrazione comunale. «Chi ha agito non ha colpito il sindaco o l’amministrazione. Ha fatto del male a Giugliano e alle sue famiglie», ha detto.Le indagini dovranno ora stabilire chi abbia materialmente appiccato l’incendio e se dietro il danneggiamento vi siano una o più persone. Gli investigatori potranno acquisire eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona e raccogliere altri elementi utili per ricostruire i movimenti avvenuti durante la notte.D’Alterio ha infine richiamato la necessità di una risposta collettiva contro gli episodi che danneggiano beni e spazi destinati alla comunità. «Non possiamo lasciare Giugliano nelle mani di chi distrugge ciò che appartiene ai cittadini», ha affermato, concludendo: «Giugliano è di chi la rispetta, di chi la difende e di chi non si volta dall’altra parte. Questa battaglia dobbiamo combatterla insieme».