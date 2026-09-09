Il carico di pomodori cade dal tir sull'A2

Non sono mancate le conseguenze sul traffico inevitabilmente condizionato dalla presenza del materiale sulla sede stradale

Un intero carico di pomodori è finito sull’asfalto dell’A2 del Mediterraneo, trasformando un tratto dell’autostrada in una distesa completamente rossa. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi, al chilometro 39, lungo la carreggiata in direzione sud.A provocare la perdita del prodotto è stato un autoarticolato che, per cause ancora da chiarire, ha perso parte del carico mentre percorreva l’autostrada. I pomodori si sono riversati sulla carreggiata, occupando il manto stradale e creando una situazione di potenziale pericolo per gli altri automobilisti.Fortunatamente l’incidente non ha provocato feriti. Non sono però mancate le conseguenze sul traffico, inevitabilmente condizionato dalla presenza del materiale sulla sede stradale e dalle operazioni necessarie per consentire la messa in sicurezza del tratto interessato.Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’Anas, che hanno lavorato con mezzi specifici per rimuovere i pomodori e ripristinare le condizioni di sicurezza dell’asfalto. Le operazioni di pulizia si sono rese necessarie anche per evitare ulteriori rischi alla circolazione.L’episodio richiama alla memoria altri casi analoghi registrati negli ultimi giorni. Soltanto alcuni giorni fa, infatti, un episodio simile aveva interessato Sicignano degli Alburni, mentre questa mattina un altro camion aveva perso il proprio carico lungo la A30.Sulla vicenda di oggi sono in corso gli accertamenti della Polizia stradale. Gli agenti dovranno ricostruire le circostanze che hanno determinato la perdita del carico e verificare l’esatta dinamica dell’accaduto. Nel frattempo, l’intervento dei tecnici ha consentito di affrontare l’emergenza e procedere al ripristino della carreggiata.