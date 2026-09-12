Il cane Spike trova la droga cucita nell'accappatoio

Le confezioni erano state cucite manualmente nel tessuto, nel tentativo di rendere più difficile l’individuazione

Un accappatoio apparentemente destinato a un normale utilizzo all’interno del carcere nascondeva invece una piccola quantità di droga. A individuare lo stupefacente è stato Spike, il cane antidroga della Polizia Penitenziaria in servizio presso il gruppo cinofili del distaccamento di Avellino.Il tentativo di introdurre la sostanza all’interno dell’istituto penale è stato scoperto durante i controlli sul pacco indirizzato a un detenuto. L’accappatoio si trovava all’interno della spedizione, ma il fiuto dell’unità cinofila ha insospettito gli agenti, spingendoli a eseguire verifiche più approfondite sul tessuto.Il controllo ha permesso di individuare la droga in un punto tutt’altro che facilmente visibile. La marijuana era stata suddivisa in bustine di cellophane e inserita direttamente nell’orlo dell’accappatoio. Le confezioni erano state cucite manualmente nel tessuto, nel tentativo di rendere più difficile l’individuazione dello stupefacente durante le normali verifiche.Il metodo utilizzato non è però sfuggito a Spike. Una volta segnalata la presenza della sostanza, gli operatori della Polizia Penitenziaria hanno proceduto al controllo dell’indumento, trovando le bustine nascoste nella cucitura. La marijuana è stata quindi recuperata e sequestrata prima che potesse arrivare nelle mani del destinatario.L’episodio è stato reso noto dall’Unione sindacale di Polizia Penitenziaria, che ha sottolineato il ruolo svolto dall’unità cinofila e dagli agenti impegnati nelle attività di controllo all’interno dell’istituto avellinese.«Un risultato che sottolinea l’efficacia dei controlli», hanno dichiarato Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio, rispettivamente presidente e segretario regionale dell’Uspp. Secondo i due rappresentanti sindacali, il personale penitenziario si trova quotidianamente a fronteggiare tentativi sempre più elaborati di introdurre sostanze stupefacenti all’interno delle carceri.Proprio la capacità di individuare modalità di occultamento particolarmente difficili da riconoscere viene indicata dal sindacato come uno degli aspetti più delicati del lavoro svolto dagli agenti. In questo caso, la droga era stata nascosta all’interno di un normale capo di abbigliamento e cucita direttamente nel tessuto.Moretti e Auricchio hanno inoltre richiamato l’attenzione sulle condizioni in cui opera il personale, evidenziando la carenza di organico che, a loro giudizio, rende ancora più impegnativo garantire quotidianamente sicurezza e ordine all’interno delle strutture penitenziarie.I due sindacalisti hanno infine espresso il proprio apprezzamento nei confronti degli operatori coinvolti nell’operazione, rivolgendosi in particolare agli agenti del gruppo cinofili del distaccamento di Avellino e al personale permanente dell’istituto penale avellinese.Il sequestro della marijuana ha così impedito che lo stupefacente, nascosto nell’accappatoio attraverso un sistema studiato per eludere i controlli, potesse essere introdotto nel carcere.