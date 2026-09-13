Due silos perdono sostanze volatili, emergenza nel Napoletano

In via precauzionale, i sindaci delle zone interessate hanno invitato la cittadinanza ad adottare alcune misure di prudenza

Momenti di attenzione a Caivano dopo un incidente di lavorazione verificatosi nella serata di ieri all’interno dello stabilimento della PPG Industries, azienda specializzata nella produzione di vernici. A seguito dell’episodio, da due silos dell’impianto si sarebbero disperse nell’aria sostanze volatili, provocando anche un forte e acre odore avvertito dalla popolazione nelle aree circostanti.La situazione è stata immediatamente segnalata alle autorità e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici della sicurezza interna dell’azienda. Nelle ore successive sono partite le verifiche per comprendere l’entità della dispersione e accertare l’eventuale presenza di rischi residui per la popolazione e per l’ambiente.Il vertice convocato dal prefettoQuesta mattina il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato con urgenza una riunione del Centro di coordinamento soccorsi per fare il punto sull’accaduto e coordinare le attività di monitoraggio.Al tavolo hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Caivano, Antonio Angelino, il comandante dei vigili del fuoco di Napoli, Giuseppe Paduano, il direttore dell’Arpac, Dario Mirella, e l’incaricato del ministro dell’Interno per la Terra dei fuochi, Ciro Silvestro.Presenti anche i referenti della Soru, dell’Asl Napoli 2 Nord, del servizio 118 e delle forze dell’ordine. Alla riunione hanno preso parte inoltre rappresentanti della Prefettura di Caserta e dell’Asl casertana, dopo le segnalazioni arrivate anche da alcuni comuni dell’agro aversano.Le precauzioni per i cittadiniIn via precauzionale, i sindaci delle zone interessate hanno invitato la cittadinanza ad adottare alcune misure di prudenza in attesa del completamento degli accertamenti.Tra le indicazioni fornite c’è quella di limitare le uscite, mantenere porte e finestre chiuse e, in caso di necessità, utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie come le mascherine Ffp2.Si tratta di indicazioni adottate a titolo precauzionale, mentre gli enti competenti proseguono le verifiche necessarie per definire con maggiore precisione la situazione e valutare l'eventuale presenza di sostanze ancora disperse nell'ambiente.Area messa in sicurezzaI primi interventi dei vigili del fuoco hanno consentito di mettere in sicurezza l'area interessata dall'incidente. Sul posto erano già intervenuti anche i tecnici della sicurezza interna dello stabilimento, impegnati nelle operazioni iniziali e nella gestione dell'emergenza.Nonostante le prime attività abbiano consentito di contenere la situazione, le autorità hanno ritenuto necessario proseguire con ulteriori controlli prima di considerare definitivamente conclusa la fase di emergenza.Per questo motivo è stato programmato per la mattinata odierna un sopralluogo congiunto che coinvolge tecnici dell'Arpac, dell'Asl, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine.Le verifiche serviranno a completare il quadroL'obiettivo del sopralluogo è quello di effettuare una valutazione complessiva dell'area e verificare che non siano rimasti fattori di rischio collegati all'incidente.Particolare attenzione è rivolta alla qualità dell'aria e agli eventuali residui della dispersione proveniente dai silos, anche alla luce delle segnalazioni sull'odore acre avvertito nelle zone vicine allo stabilimento e nei comuni dell'area interessata.Gli accertamenti tecnici dovranno quindi fornire ulteriori elementi per stabilire l'entità dell'episodio e consentire alle autorità di valutare eventuali ulteriori provvedimenti a tutela della popolazione.Il monitoraggio prosegueIl tavolo di coordinamento istituito dalla Prefettura continuerà a seguire l'evoluzione della situazione “con la massima attenzione”. Le autorità restano quindi impegnate nel monitoraggio, in attesa degli esiti delle verifiche condotte dai diversi organismi intervenuti.Al momento, dunque, la priorità resta quella di completare gli accertamenti e garantire la sicurezza dell'area, mantenendo alta l'attenzione anche sulle segnalazioni provenienti dai territori vicini allo stabilimento.