Discarica a cielo aperto e autolavaggio abusivo, scattano i sigilli

Durante l’ispezione sarebbe stata riscontrata la presenza di una consistente quantità di rifiuti speciali

Un’area di circa 600 metri quadrati è stata sequestrata dalla Polizia provinciale di Caserta nel territorio di Castel Volturno, al termine di un controllo che avrebbe fatto emergere diverse irregolarità di natura ambientale.All’interno della superficie, infatti, sarebbe stata svolta un’attività di autolavaggio senza le necessarie autorizzazioni e sarebbe stato inoltre realizzato un deposito non autorizzato di rifiuti. Al termine degli accertamenti, il titolare dell’attività è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per presunte violazioni in materia ambientale e di gestione dei rifiuti.I controlli sul litorale domizioL’operazione rientra nell’ambito delle attività di controllo disposte dalla Provincia di Caserta per contrastare gli illeciti ambientali e il fenomeno degli sversamenti abusivi sul territorio.Le verifiche, avviate su impulso del presidente Anacleto Colombiano, stanno interessando in particolare le aree maggiormente esposte al rischio di abbandono e gestione irregolare dei rifiuti, con una particolare attenzione rivolta al litorale domizio.Proprio nell’ambito di questi accertamenti, gli agenti della Polizia provinciale hanno effettuato il controllo nell’area di Castel Volturno, dove sarebbero state individuate le violazioni.Rifiuti speciali depositati sul terrenoDurante l’ispezione sarebbe stata riscontrata la presenza di una consistente quantità di rifiuti speciali, depositati direttamente sul terreno e lasciati esposti agli agenti atmosferici.Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il deposito sarebbe avvenuto in assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa. Una situazione che ha portato gli operatori a procedere con il sequestro dell’intera area interessata.Gli ulteriori controlli hanno inoltre consentito di accertare che all’interno della superficie era in corso un’attività di autolavaggio, anche in questo caso oggetto di verifiche sotto il profilo delle autorizzazioni e del rispetto delle norme ambientali.Un veicolo senza assicurazioneNel corso dell’intervento è stata riscontrata anche un’ulteriore irregolarità relativa a uno dei veicoli presenti nell’area.Il mezzo, infatti, sarebbe risultato privo della necessaria copertura assicurativa. Per questo motivo è stato sottoposto a sequestro, mentre sono state effettuate le contestazioni previste.Denunciato il titolareAl termine delle attività, il titolare dell’autolavaggio è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica. Nei suoi confronti sono state ipotizzate violazioni relative alla normativa ambientale e alla gestione dei rifiuti.L’area di circa 600 metri quadrati resta sottoposta a sequestro, mentre gli accertamenti proseguiranno per definire nel dettaglio la natura dei rifiuti presenti, le modalità con cui sarebbero stati depositati e tutte le eventuali ulteriori irregolarità.L’intervento si inserisce così nel più ampio piano di controlli avviato dalla Provincia di Caserta contro l’abbandono dei rifiuti e gli illeciti ambientali, con particolare attenzione alle zone del litorale domizio, dove il fenomeno degli sversamenti abusivi rappresenta da tempo uno dei fronti sui quali vengono concentrati maggiori controlli.