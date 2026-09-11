Attacca la moglie con un coltello mentre si trovano in un parcheggio

L’arma, dotata di una lama lunga nove centimetri, è stata sequestrata

Un’aggressione che, secondo la ricostruzione investigativa, sarebbe stata preceduta dall’inseguimento della donna e culminata con l’utilizzo di un coltello. È accaduto ieri a Pontecagnano, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 55 anni, accusato di una serie di reati nei confronti della moglie.Sul suo conto vengono ipotizzati i reati di atti persecutori, maltrattamenti contro familiari o conviventi, rapina e lesioni personali aggravate. L’intervento dei militari è scattato dopo l’episodio che avrebbe visto la donna affrontata dal marito all’interno di un parcheggio.Stando a quanto ricostruito dalla polizia giudiziaria, l’uomo avrebbe seguito la moglie fino alla zona di sosta e, una volta raggiunta, avrebbe dato vita a un’aggressione. Durante l’episodio avrebbe utilizzato un coltello, colpendo la donna, e l’avrebbe inoltre percossa con pugni e schiaffi.Nel corso della stessa azione, secondo l’ipotesi accusatoria, il 55enne si sarebbe impossessato anche del telefono cellulare della moglie. Al termine dell’aggressione avrebbe lasciato il parcheggio, facendo perdere temporaneamente le proprie tracce.Le ricerche avviate successivamente dai carabinieri hanno consentito di rintracciarlo. L’uomo è stato quindi sottoposto a una perquisizione, durante la quale sarebbe stato trovato in possesso di un coltello a scatto.L’arma, dotata di una lama lunga nove centimetri, è stata sequestrata e ora rappresenta uno degli elementi acquisiti nell’ambito degli accertamenti.Gli investigatori stanno ricostruendo anche il contesto nel quale sarebbe maturata l’aggressione, alla luce delle contestazioni relative agli atti persecutori e ai maltrattamenti. Saranno gli ulteriori accertamenti dell’autorità giudiziaria a fare chiarezza sulla successione degli episodi e sulle responsabilità dell’indagato.L’arresto rappresenta dunque l’esito dell’intervento dei carabinieri dopo l’episodio avvenuto ieri, mentre proseguono le verifiche sulla vicenda e sui precedenti comportamenti che, secondo l’accusa, avrebbero coinvolto la donna.