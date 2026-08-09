Urtato aereo, incidente a Capodichino

La dinamica è ora oggetto di verifiche per comprendere con esattezza come sia avvenuto l'urto

Momenti di apprensione all’aeroporto di Capodichino per un incidente avvenuto poco prima della partenza di un volo Volotea diretto a Palermo. L’aeromobile, mentre si trovava ancora nell’area di sosta e stava per essere avviato alle operazioni di partenza, è stato urtato da un mezzo utilizzato per il pushback, la procedura con cui gli aerei vengono spostati dalle piazzole verso la zona di rullaggio.L’incidente, fortunatamente, non ha provocato conseguenze per i passeggeri presenti a bordo. Dopo l’urto, infatti, è stata disposta la discesa dall’aereo e i viaggiatori sono stati assistiti in vista della riprotezione su un altro volo.L'urto durante le operazioni a terraSecondo le prime informazioni, il mezzo coinvolto è un piccolo trattore aeroportuale, comunemente utilizzato per trainare gli aeromobili durante le fasi precedenti alla partenza.Il mezzo appartiene alla società di handling incaricata dei servizi di assistenza a terra per Volotea. Proprio durante le operazioni di pushback, per cause che dovranno essere chiarite, si sarebbe verificato il contatto con l'aereo diretto a Palermo.Si tratta di una procedura ordinaria negli aeroporti: il trattorino viene collegato all'aeromobile e consente di spostarlo dalla piazzola di sosta fino al punto dal quale l'aereo può procedere autonomamente verso la pista.La dinamica dell'accaduto è ora oggetto di verifiche per comprendere con esattezza come sia avvenuto l'urto e quali siano state le circostanze che lo hanno determinato.Passeggeri fatti scendere dall'aereoDopo l'incidente, il volo non ha potuto proseguire regolarmente verso Palermo. I passeggeri che si trovavano a bordo sono stati fatti scendere dall'aeromobile.La compagnia ha quindi avviato le procedure necessarie per riproteggere i viaggiatori su un altro volo, così da consentire loro di raggiungere la destinazione prevista.Non risultano, secondo le informazioni disponibili, persone ferite a seguito dell'incidente. La priorità è stata dunque quella di garantire la sicurezza dei passeggeri e procedere con la gestione delle conseguenze operative dell'accaduto.L'aereo dovrà essere riparatoIl velivolo coinvolto non potrà riprendere immediatamente servizio. L'aeromobile dovrà infatti essere sottoposto agli interventi di riparazione e alle verifiche tecniche necessarie per accertare l'entità dei danni provocati dall'urto.Prima di tornare a operare, l'aereo dovrà quindi superare i controlli previsti e ricevere le necessarie autorizzazioni tecniche.Nel frattempo, l'organizzazione del volo verso Palermo è stata modificata proprio per consentire ai passeggeri di proseguire il viaggio senza utilizzare il velivolo interessato dall'incidente.In corso gli accertamentiRestano da chiarire le cause dell'incidente. Saranno gli accertamenti tecnici e le verifiche sulle procedure di assistenza a terra a stabilire cosa sia accaduto durante la delicata fase di movimentazione dell'aeromobile.L'episodio riporta l'attenzione sull'importanza delle operazioni di handling che precedono ogni partenza. Le procedure di pushback richiedono infatti il coordinamento tra il personale a terra, gli operatori incaricati del traino e l'equipaggio dell'aeromobile.In questo caso, l'incidente si è verificato senza conseguenze fisiche per le persone a bordo, ma ha reso necessario interrompere la partenza, far scendere tutti i passeggeri e sostituire di fatto l'aeromobile destinato a effettuare il collegamento Napoli-Palermo.Gli accertamenti dovranno ora ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'urto e verificare eventuali responsabilità o criticità nelle procedure adottate durante le operazioni a terra.