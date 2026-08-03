Truffano anziani online: trovati e costretti e restituire i soldi

i militari hanno avviato subito gli accertamenti, riuscendo a bloccare il conto sul quale erano confluiti i bonifici

Si è conclusa con il recupero di gran parte del denaro sottratto la vicenda che ha visto protagonisti due pensionati di Cengio, in provincia di Savona, vittime della truffa del falso operatore bancario. Fondamentali si sono rivelati la denuncia presentata nell'immediatezza e il rapido intervento dei Carabinieri, che hanno impedito la dispersione dell'intera somma.I due coniugi erano stati contattati telefonicamente da un uomo che, fingendosi un funzionario della loro banca, li aveva convinti a effettuare due bonifici su un conto corrente indicato dallo stesso interlocutore. In questo modo i truffatori erano riusciti a farsi accreditare complessivamente 7.996 euro.Ricevuta la segnalazione, i militari hanno avviato subito gli accertamenti, riuscendo a bloccare il conto sul quale erano confluiti i bonifici. L'intervento tempestivo ha consentito di evitare che l'intera somma venisse trasferita su altri conti, come avviene frequentemente in questo tipo di raggiri.Le successive indagini hanno portato all'identificazione del presunto responsabile, un uomo residente nel Napoletano e già noto alle forze dell'ordine, che è stato denunciato con l'accusa di truffa.Su disposizione della Procura di Savona è stato quindi disposto il dissequestro di 4.827 euro, ovvero la parte del denaro ancora disponibile sul conto bloccato. La somma è stata restituita dai Carabinieri di Cairo Montenotte ai due pensionati, che hanno così potuto recuperare una parte consistente dei risparmi sottratti con l'inganno.