Travolge pedone che attraversa e scappa: tutto ripreso in un video

La donna, dopo essere stata colpita dal mezzo a due ruote, è rimasta a terra

Un attraversamento pedonale che si trasforma in pochi istanti in un momento di grande paura. È quanto documentano le immagini di un incidente avvenuto nei giorni scorsi in via Foria, a Napoli, dove una donna è stata investita da uno scooter mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.Nel filmato si vede la pedone impegnata a raggiungere l'altro lato della carreggiata. Quando si trova sull'attraversamento pedonale, sopraggiunge uno scooter che la travolge. L'impatto è violento e in pochi istanti entrambi finiscono sull'asfalto.La donna, dopo essere stata colpita dal mezzo a due ruote, è rimasta a terra. Anche il conducente dello scooter è caduto a seguito dell'urto. Sul posto sono successivamente arrivati i soccorsi e la persona investita è stata trasportata in ospedale per le cure e gli accertamenti necessari.Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni della donna, né sulla prognosi. Restano da chiarire anche tutti gli aspetti relativi alla dinamica dell'incidente e alla velocità alla quale procedeva lo scooter.Il video dell'investimento è stato segnalato anche al deputato Francesco Emilio Borrelli da un residente della zona, che ha riportato l'attenzione sulla sicurezza stradale lungo via Foria.Il cittadino ha espresso particolare preoccupazione per quella che considera una situazione ormai difficile da sostenere, soprattutto per chi deve attraversare quotidianamente la strada a piedi. Secondo il residente, sarebbe necessario intervenire con misure concrete per limitare la velocità dei veicoli e aumentare la sicurezza degli attraversamenti pedonali.La richiesta è quella di installare dissuasori di velocità lungo la strada, con l'obiettivo di evitare che via Foria possa essere percorsa a velocità elevate nonostante si trovi in pieno centro abitato.L'episodio riporta così al centro il tema della sicurezza dei pedoni in una delle arterie più trafficate della città. Gli attraversamenti sulle strisce rappresentano uno dei momenti più delicati per chi si muove a piedi, soprattutto lungo strade caratterizzate da un intenso flusso di automobili e scooter.Le immagini dell'incidente, ora diventate oggetto di segnalazione, mostrano la vulnerabilità dei pedoni di fronte a un eventuale mancato rispetto delle regole della strada. La richiesta dei residenti è quindi quella di rafforzare i controlli e adottare interventi capaci di ridurre la velocità dei mezzi, così da rendere più sicuri gli attraversamenti.Intanto resta da chiarire l'esatta dinamica dell'investimento e soprattutto quali siano le condizioni della donna dopo il ricovero in ospedale.