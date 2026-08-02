Trasportava cristalli di cocaina sotto al telaio dell'auto

Al termine degli accertamenti il giovane è stato arrestato e condotto nella camera di sicurezza

Un 23enne di Marano è stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Napoli con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento è stato eseguito dai militari della pattuglia mobile Vomero nel corso di un controllo in via Fragnito.I carabinieri hanno notato il giovane fermo a bordo di un'automobile con lo sportello aperto. Alla vista della pattuglia, secondo quanto ricostruito, il 23enne avrebbe tentato di disfarsi di alcuni involucri, cercando di eludere il controllo.I militari hanno quindi recuperato undici dosi di cocaina, del tipo noto come "cristallo", che erano state nascoste sotto il telaio del veicolo e finite a terra. La successiva perquisizione dell'auto ha permesso di rinvenire altre tre dosi della stessa sostanza all'interno dell'abitacolo.Al termine degli accertamenti il giovane è stato arrestato e condotto nella camera di sicurezza, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo.Nel corso dell'operazione è stato denunciato anche il proprietario dell'autovettura, presente sul posto al momento del controllo, nei cui confronti è stata contestata la stessa ipotesi di reato legata alla detenzione di droga ai fini di spaccio.