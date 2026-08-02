Terremoto, chiude anche la pizzeria di Porzio

Ad annunciare la chiusura è stato lo stesso noto pizzaiolo con un messaggio pubblicato sui social

Le conseguenze del terremoto che ha colpito l'area dei Campi Flegrei continuano a farsi sentire anche sul tessuto economico della città. Tra le attività costrette a fermarsi c'è la pizzeria di Errico Porzio in via Roma, a Pozzuoli, danneggiata dalla forte scossa di venerdì sera.Ad annunciare la chiusura è stato lo stesso noto pizzaiolo con un messaggio pubblicato sui social, nel quale ha raccontato il momento difficile che lui e il suo staff stanno vivendo.«Con immenso dolore e profondo dispiacere assistiamo alle conseguenze del terremoto che ha colpito Pozzuoli, causando gravi danni a tante abitazioni, strade e attività commerciali. Purtroppo anche la nostra pizzeria di via Roma rientra tra i locali danneggiati e, con grande amarezza, siamo costretti a chiudere», ha scritto Porzio.Nel lungo sfogo, l'imprenditore ha spiegato che il locale rappresentava molto più di un semplice esercizio commerciale.«Per noi non è solo un'attività: è una parte della nostra storia, della nostra famiglia. Oggi è come se avessimo perso una persona cara», ha aggiunto, esprimendo tutta la sofferenza per una chiusura imposta dai danni provocati dal sisma.Nonostante il momento particolarmente difficile, Porzio ha voluto sottolineare l'aspetto che ritiene più importante: nessuna persona è rimasta ferita.«In un momento così difficile, però, c'è una cosa che conta più di ogni altra: siamo immensamente grati che nessuno dei nostri collaboratori sia rimasto coinvolto fisicamente», ha concluso.La chiusura della pizzeria si aggiunge alle numerose conseguenze provocate dal terremoto nell'area flegrea, dove proseguono le verifiche tecniche sugli edifici e sulle attività commerciali per accertare l'entità dei danni e consentire, dove possibile, la ripresa in sicurezza delle normali attività.