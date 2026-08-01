Si stacca grosso masso ai Campi Flegrei, colpita auto con marito e moglie

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e gli agenti della polizia municipale per mettere in sicurezza l'area

Momenti di paura nel pomeriggio lungo via Campana, all'altezza della zona di Montagna Spaccata, in direzione Quarto, dove un grosso masso si è improvvisamente staccato dal costone roccioso finendo sulla carreggiata. La pietra ha colpito in pieno una Peugeot station wagon che stava transitando in quel momento. A bordo dell'auto viaggiava una coppia: un uomo di 60 anni e una donna di 51 anni. L'impatto è stato violento, ma fortunatamente entrambi sono rimasti illesi.Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e gli agenti della polizia municipale per mettere in sicurezza l'area e gestire la viabilità. I soccorritori hanno prestato assistenza alla coppia, che è stata successivamente trasferita in ospedale in codice bianco per gli accertamenti del caso.L'episodio ha provocato momenti di apprensione tra gli automobilisti che si trovavano a percorrere la strada. Il distacco del masso ha evidenziato ancora una volta la necessità di controlli sulle pareti rocciose che costeggiano alcune arterie particolarmente trafficate dell'area flegrea.Le forze dell'ordine hanno effettuato i primi rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare eventuali interventi necessari per garantire la sicurezza del tratto stradale.