Si schianta con un Van di turisti, muore motociclista sulla Sorrentina

L'uomo è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nell'incidente

Un'altra tragedia sulle strade della provincia di Napoli. Un uomo di 59 anni, originario di Piano di Sorrento, ha perso la vita in seguito a un grave incidente avvenuto sul raccordo autostradale di Castellammare di Stabia, arteria che collega Napoli con la penisola sorrentina. La vittima viaggiava in sella a una moto quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo è rimasto coinvolto in un violento impatto.Lo schianto e la cadutaSecondo una prima ricostruzione, la moto si sarebbe scontrata con un furgone che trasportava turisti stranieri. L'urto è stato particolarmente violento e ha provocato la caduta del motociclista sull'asfalto.Le conseguenze dell'impatto sono apparse subito gravissime.L'allarme è scattato immediatamente e sul posto è stata inviata un'ambulanza del 118. Quando i sanitari sono arrivati, però, per il 59enne non c'era più nulla da fare.L'uomo è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nell'incidente.Accertamenti affidati alla PoliziaSul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia, impegnati sia nella gestione della viabilità sia negli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente.Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato allo scontro tra la moto e il furgone.Gli investigatori hanno effettuato i rilievi sul tratto interessato e raccolto gli elementi utili a ricostruire la sequenza dell'impatto. Saranno ora gli ulteriori accertamenti a stabilire eventuali responsabilità.Raccordo chiuso e traffico in tiltL'incidente ha avuto pesanti conseguenze anche sulla circolazione.Per consentire i soccorsi, i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata, è stato necessario chiudere per diverse ore il tratto stradale interessato dal sinistro.La chiusura ha provocato forti rallentamenti e la formazione di lunghe code, con notevoli disagi per gli automobilisti diretti verso la penisola sorrentina e per quelli in transito nella direzione opposta.Una mattinata di pesanti difficoltà per la viabilità, mentre sul posto gli agenti lavoravano per completare gli accertamenti e consentire il ripristino delle normali condizioni di sicurezza.La tragedia lascia ora sgomenta la comunità di Piano di Sorrento, da cui proveniva la vittima, mentre proseguono le indagini per fare piena luce sulla dinamica del mortale incidente.