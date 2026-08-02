Scippo durante la festa del Centenario, la folla lo rincorre e lo fa arrestare

Gli agenti sono intervenuti immediatamente riuscendo a bloccare il fuggitivo

Durante i controlli predisposti dalla Questura di Napoli in occasione dei festeggiamenti per il Centenario del club azzurro, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 34 anni, già conosciuto dalle forze dell'ordine, con l'accusa di furto con strappo.L'episodio è avvenuto nella serata di ieri sul lungomare, in via Caracciolo, all'incrocio con via Dohrn, dove gli agenti del Commissariato di Secondigliano erano impegnati nei servizi straordinari di vigilanza legati all'evento.Durante il pattugliamento, i poliziotti hanno notato un uomo che correva inseguito da alcuni tifosi, i quali stavano chiedendo aiuto e segnalando quanto appena accaduto.Gli agenti sono intervenuti immediatamente riuscendo a bloccare il fuggitivo. Dagli accertamenti è emerso che, poco prima, l'uomo avrebbe strappato con forza un bracciale d'oro dal polso di un'altra persona, riuscendo inizialmente ad allontanarsi.La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Al termine delle verifiche, il 34enne è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.L'intervento rientra nel piano di controlli rafforzati predisposto dalla Questura di Napoli per garantire sicurezza e ordine pubblico durante le celebrazioni organizzate per il centenario del club partenopeo.