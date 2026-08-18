Barca spinta dal maltempo finisce sulla spiaggia

A rendere particolarmente delicata la situazione è stata soprattutto la presenza di due persone a bordo

La violenta ondata di maltempo che nella notte ha interessato il Cilento ha provocato disagi e lasciato evidenti conseguenze lungo la costa di Castellabate. Tra gli episodi più significativi, questa mattina, sulla spiaggia della località Lago, è stata trovata un’imbarcazione a vela finita direttamente sul bagnasciuga. Il natante, secondo una prima ricostruzione, si trovava in rada, all’ancora, quando le condizioni del mare hanno iniziato a peggiorare rapidamente. Le forti raffiche di vento e il moto ondoso particolarmente intenso avrebbero fatto perdere la tenuta all’imbarcazione, trascinandola lontano dal punto in cui era stata ormeggiata.



La barca è quindi rimasta alla deriva fino a raggiungere la costa, terminando la propria corsa sulla spiaggia. L’imbarcazione è stata notata nelle prime ore della mattina da residenti e visitatori che si trovavano lungo il litorale di Castellabate.



A rendere particolarmente delicata la situazione è stata soprattutto la presenza di due persone a bordo al momento dell’arrivo del maltempo. I due occupanti sono stati raggiunti e soccorsi tempestivamente, riuscendo così a mettersi in salvo.



Fortunatamente, nonostante la notte trascorsa in condizioni meteorologiche difficili e il rischio legato alla perdita del controllo dell’imbarcazione, entrambe le persone risultano in buone condizioni di salute. Non si registrano, dunque, conseguenze fisiche per gli occupanti.



Resta ora da valutare l’entità dei danni riportati dalla barca e stabilire le modalità con cui procedere alla sua rimozione dalla spiaggia. L’episodio rappresenta uno degli effetti più visibili della forte perturbazione che ha colpito il territorio cilentano durante la notte, con vento intenso e mare agitato lungo il litorale.



La presenza della barca sulla spiaggia ha attirato inevitabilmente l’attenzione di chi questa mattina si è trovato a passare nella zona, restituendo l’immagine della forza con cui il maltempo ha interessato la costa. Le operazioni e gli accertamenti sul natante proseguiranno nelle prossime ore.