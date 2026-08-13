Rissa in strada, 18enne muore per le coltellate alla schiena

Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno ascoltando gli amici del 18enne e le altre persone che potrebbero aver assistito alla rissa

Tragedia nella notte a Trani, dove un ragazzo di 18 anni originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa tra gruppi di giovani. La vittima, Cosimo Quagliarella, sarebbe stata raggiunta da tre fendenti alla schiena. L'aggressione si è verificata in piazza Papa Giovanni XXIII, dove si sarebbero affrontati due gruppi, uno composto da giovani provenienti da Trani e l'altro da ragazzi di Andria.I soccorsi dopo l'accoltellamentoIl 18enne è stato soccorso e accompagnato inizialmente al presidio territoriale di Trani. Le sue condizioni sono apparse subito particolarmente gravi a causa delle ferite riportate.Sono stati i medici del pronto soccorso a informare i carabinieri, segnalando il ricovero del giovane e la presenza sulla schiena di una ferita compatibile con un'aggressione con arma da taglio.Vista la gravità del quadro clinico, il ragazzo è stato successivamente trasferito all'ospedale di Bisceglie. Nonostante gli interventi dei sanitari, è morto poco dopo.La rissa tra due gruppi di giovaniSecondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, il ferimento sarebbe avvenuto durante una violenta colluttazione tra due gruppi contrapposti.Da una parte ci sarebbero stati giovani di Trani, dall'altra ragazzi arrivati da Andria. Tra questi ultimi si trovava anche la vittima.Restano ancora da chiarire le ragioni che hanno fatto scoppiare la rissa e soprattutto cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti all'accoltellamento.Indagini dei carabinieriSul caso sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno ascoltando gli amici del 18enne e le altre persone che potrebbero aver assistito alla rissa.Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l'esatta sequenza dei fatti e di individuare chi abbia materialmente colpito il giovane.Potrebbero risultare determinanti anche eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona di piazza Papa Giovanni XXIII, oltre alle testimonianze raccolte nelle ore successive alla tragedia.La morte di Cosimo Quagliarella lascia ora due comunità, quella di Andria e quella di Trani, alle prese con una tragedia consumata nel corso di una notte che si è trasformata in un dramma per un ragazzo di appena 18 anni.