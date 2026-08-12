Risacca in Cilento, travolta coppia di fidanzati

L'episodio arriva inoltre in un momento particolarmente delicato per il litorale, segnato negli ultimi giorni da due drammatici decessi in mare

Momenti di paura poco prima di mezzogiorno sul litorale di Torre di Paestum, dove due giovani fidanzati originari del Casertano hanno rischiato di essere trascinati al largo dalla forte risacca. La coppia si trovava in acqua quando la corrente ha iniziato a spingerli sempre più lontano dalla riva. I due ragazzi, sorpresi dalla forza del mare, non sarebbero più riusciti a contrastare la risacca e a riguadagnare autonomamente la spiaggia.A notare la situazione di pericolo è stato David Bamonte, bagnino in servizio presso il Lido Vingi79. Il soccorritore si è immediatamente reso conto che i due giovani erano in difficoltà e ha deciso di intervenire senza perdere tempo.Il salvataggio in mareBamonte si è lanciato in acqua a bordo del pattino di salvataggio, dirigendosi verso la coppia che nel frattempo era stata spinta a una certa distanza dalla battigia.Raggiunti i due ragazzi, il bagnino è riuscito a metterli in sicurezza e a riportarli progressivamente verso la riva, dove la coppia è stata tratta in salvo.Fortunatamente, l'intervento si è concluso senza conseguenze per i due giovani, che sono riusciti a tornare sulla spiaggia sani e salvi.La tempestività del soccorritore ha quindi evitato che una giornata di mare potesse trasformarsi in una nuova tragedia.Un altro intervento provvidenzialePer David Bamonte non si tratta del primo intervento di questo tipo durante l'attuale stagione estiva. Il bagnino è già stato protagonista di altri salvataggi lungo la costa di Capaccio Paestum, dove il lavoro degli addetti alla sicurezza in mare si sta rivelando ancora una volta fondamentale.L'episodio arriva inoltre in un momento particolarmente delicato per il litorale capacchese, segnato negli ultimi giorni da due drammatici decessi in mare.Prima una donna di 68 anni aveva perso la vita dopo un improvviso malore mentre si trovava sulla spiaggia. Poco dopo, un'altra tragedia aveva coinvolto un uomo di 50 anni, originario di Verona e in vacanza nel Cilento, morto dopo essere stato colpito da un arresto cardiaco mentre faceva il bagno.Il salvataggio dei due giovani rappresenta dunque un sospiro di sollievo dopo giorni difficili per la costa di Paestum, dove la presenza dei bagnini e la rapidità degli interventi continuano a rappresentare un presidio fondamentale per la sicurezza dei bagnanti.