Rapinatori armati sparano dopo che la vittima scappa

Sono in corso i rilievi necessari per individuare eventuali tracce lasciate dai responsabili e raccogliere elementi utili

Paura a Casoria per una tentata rapina finita con l'esplosione di due colpi d'arma da fuoco. L'episodio si è verificato in via Salvator Rosa, dove i carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti dopo la segnalazione di una sparatoria. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, alcuni malviventi avrebbero affiancato un'automobile a bordo di uno scooter. Dopo aver raggiunto la vettura, avrebbero minacciato il conducente con l'obiettivo di costringerlo a fermarsi e consegnare quanto richiesto.



Il tentativo di fuga e gli spari



La vittima, invece di fermarsi, avrebbe effettuato una manovra per riuscire a sottrarsi all'aggressione.



A quel punto i malviventi avrebbero reagito esplodendo due colpi d'arma da fuoco verso l'automobile, per poi allontanarsi.



Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. L'episodio avrebbe però potuto avere conseguenze ben più gravi, considerando che la sparatoria è avvenuta in una zona di passaggio e che i colpi sono stati esplosi durante un tentativo di rapina.



Indagini dei carabinieri



I militari della Sezione Radiomobile hanno raggiunto la zona e avviato gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.



Sono in corso i rilievi necessari per individuare eventuali tracce lasciate dai responsabili e raccogliere elementi utili alla loro identificazione. Gli investigatori stanno inoltre cercando di ricostruire gli spostamenti dello scooter utilizzato dai malviventi e la direzione presa dopo gli spari.



Non è escluso che possano rivelarsi importanti anche eventuali immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti lungo via Salvator Rosa e nelle strade vicine.



Rafforzati i controlli sul territorio



L'episodio ha determinato anche una risposta sul fronte della sicurezza. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, dopo aver appreso della grave vicenda, ha disposto misure straordinarie per rafforzare la presenza delle forze dell'ordine nell'area.



Previsto un significativo potenziamento della vigilanza e del controllo dinamico del territorio, con l'obiettivo di aumentare la presenza delle pattuglie e prevenire ulteriori episodi criminali.



Nel frattempo proseguono le indagini dei carabinieri per identificare i responsabili della tentata rapina e chiarire con precisione la dinamica dell'aggressione e della successiva sparatoria.