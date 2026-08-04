Ragazza con convulsioni alla stazione Circum, salvata dai vigilanti

Per il loro intervento è arrivato il riconoscimento del sindacato Orsa Trasporti TPL, che ha espresso pubblicamente il proprio apprezzamento

Momenti di grande apprensione alla stazione della Circumvesuviana di Napoli-Garibaldi, dove una giovane ha accusato un grave malore mentre si trovava sulla banchina del binario 4. A prestarle i primi soccorsi sono stati due vigilanti in servizio, che hanno assistito la ragazza per quasi un'ora, fino all'arrivo dei sanitari del 118.L'episodio si è verificato intorno alle 12.20 di domenica 2 agosto. La giovane era distesa priva di sensi su una panchina quando è stata notata dalle guardie giurate della Cosmopol, Vincenzo Polverino e Luigi Farina, impegnate nel consueto servizio di vigilanza all'interno della stazione.I due operatori sono intervenuti immediatamente, riuscendo a farle riprendere conoscenza. La ragazza, però, appariva fortemente disorientata e in evidente stato confusionale. Dopo aver allertato il personale della security, è stato richiesto l'intervento del 118.L'ambulanza ha raggiunto la stazione circa cinquanta minuti dopo la chiamata. Durante l'attesa le condizioni della giovane sono peggiorate: è stata colpita da una violenta crisi di panico accompagnata da convulsioni, con sintomi riconducibili a una possibile crisi epilettica. Per tutto il tempo Polverino e Farina sono rimasti al suo fianco, cercando di proteggerla e impedendo che, nello stato di agitazione in cui si trovava, potesse avvicinarsi ai binari.All'arrivo dei soccorritori, le operazioni di assistenza si sono rivelate particolarmente complesse. La ragazza, infatti, continuava a essere molto agitata e non riusciva a collaborare con il personale sanitario. Le due guardie giurate hanno quindi fornito supporto anche nelle fasi successive, aiutando i sanitari a contenerla in sicurezza e a trasferirla sull'ambulanza, dove ha ricevuto le prime cure prima del trasporto in ospedale.Per il loro intervento è arrivato il riconoscimento del sindacato Orsa Trasporti TPL, che ha espresso pubblicamente il proprio apprezzamento nei confronti dei due vigilanti, sottolineando il ruolo fondamentale svolto quotidianamente dalle guardie particolari giurate nella tutela della sicurezza all'interno delle stazioni ferroviarie.L'organizzazione sindacale ha inoltre chiesto che ai due operatori venga conferito un encomio ufficiale per la professionalità e la prontezza dimostrate durante l'emergenza.